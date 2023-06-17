Мы попросили врачей назвать пять самых полезных ягод, и вот что они ответили

Свежие ягоды наконец-то на всех столах страны! Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Наконец-то с каждым днем у нас появляется всё больше и больше и ягод! Некоторые, кстати говоря, скоро отойдут, так что надо торопиться наедаться ими. Или лучше знать меру, уберечь себя от переедания, а лишнее заморозить? Разговоры о том, сколько ягод (впрочем, как и любой другой еды) можно съесть за один раз, сколько в них пользы и сколько вреда, мы привыкли задавать врачам. Так что давайте в очередной раз займемся нашим любимым делом. А заодно узнаем, какие ягоды можно смело назвать самыми полезными.

Малина Малина отличается богатым набором полезных для человека кислот — лимонной, яблочной, салициловой и многих других. А еще в ней есть витамины (В1, В2, В9, А, С, РР), минеральные вещества, железо, медь, калий, магний, кобальт, кальций, цинк. — Салициловая кислота отвечает за потогонное действие, поэтому малину могут использовать, чтобы сбить температуру, не получив побочных эффектов, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Содержащаяся в малине фолиевая кислота очень полезна женщинам во время беременности. Отвар из листьев малины применяют как отхаркивающее средство при ларингите и бронхите.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Малина также будет полезна при профилактике склероза, укрепления кровяных капилляров, для лечения простуды и острых респираторных заболеваний. Настой из листьев малины можно использовать в качестве мочегонного средства. Есть в малине и косметическая польза. Содержащиеся в ягодах витамины А, В2, Е, РР помогают поддерживать тонус кожи, благодаря чему она дольше остается упругой, сохраняет здоровый цвет. А маски из свежих ягод малины питают и увлажняют кожу.

Что хорошего есть в малине Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В стакане малины содержится 8 граммов клетчатки. Это даже больше, чем в овсяных хлопьях. Но у этой медали есть и обратная сторона. О пользе клетчатки мы слышали не раз. Она, например, впитывает в себя излишки жиров и простых углеводов, замедляет усвоение и снижает общий калораж съеденного. Главное, знать в меру и не увлекаться малиной. По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, взрослому человеку достаточно 20–30 граммов клетчатки в день, чтобы избежать проблем с пищеварением и микрофлорой кишечника. Для детей суточная норма — 10 граммов (+1 за каждый год жизни). Слишком большое количество клетчатки в рационе может привести к увеличению объема живота, вздутию, излишнему газообразованию и запорам. Бонусом — плохое усвоение микроэлементов и других питательных веществ.



Кроме того, от малины стоит держаться подальше при мочекаменной болезни и заболеваниях почек, потому что в ней содержится достаточно много пуринов. При гастрите и язве желудка или двенадцатиперстной кишки нельзя пить настойки или отвары из плодов или листьев малины. Вместе с тем морсы или слабоконцентрированный сок из малины будут даже полезны. Черная смородина Ну кто не слышал о том, что черная смородина — одна из самых полезных ягод. В ней есть и гамма-линоленовая кислота, и каротины с пектинами, полифенолы, антоцианы, флавоноиды, антиоксиданты, минералы, дубильные вещества, эфирные масла и, конечно же, витамины — группы В, Е, К, Р, С. Кстати, по содержанию витамина С черная смородина опережает даже лимон — в ней этого витамина в четыре раза больше. Так что если хочется обеспечить себя суточной нормой витамина С, стабилизировать работу нервной и кровеносной систем, достаточно будет съесть всего лишь горсть черной смородины. А витамины группы В отвечают за память, концентрацию внимания, сообразительность, крепкий сон и здоровые нервы.

— Полезна черная смородина и для сердечно-сосудистой системы. Она помогает нормализовать артериальное давление, повысить эластичность кровеносных сосудов, уменьшить концентрацию холестерина, предотвратить риск развития атеросклероза, — добавляет Галина Барташевич. — Пригодится черная смородина и тем, кто следит за фигурой — для диетического питания она самое то: расщепляет жировые запасы, насыщает организм полезными веществами и даже при ограниченном рационе позволяет поддерживать хорошее самочувствие. Хотя в черной смородине есть сахара, она относится к продуктам с низким гликемическим индексом. Поэтому ее часто рекомендуют для лечения и профилактики сахарного диабета.

Смородина полезна не только витамином С Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Но есть у черной смородины и черная сторона. Если вы наелись ее и обнаружили, что у вас появились высыпания, что ж, кажется, это последний раз, когда вы смогли себе позволить черную смородину. Кроме того, ее не стоит есть при тромбофлебите и склонности к варикозу, так как она увеличивает количество тромбоцитов, повышает густоту и свертываемость крови, что может привести к формированию тромбов.

Облепиха Если вы всё еще не полюбили облепиху, сейчас — самое время. Во-первых, эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет, увеличивает свертываемость крови, снижает проницаемость сосудов, способствует выделению желчи, снимает воспаление, улучшает пищеварение, восстанавливает щитовидную железу, функции печени и других внутренних органов. Во-вторых, в них целый набор витаминов, который позволяет решить проблемы при авитаминозе, малокровии и даже при лечении глазных заболеваний. На основе облепихи делают различные кремы и мази, эффективные при ожогах и других повреждениях кожи. Быстрому заживлению ран способствует наличие в ягодах антиоксидантов и витамина С.



— Сок ягоды и облепиховое масло благодаря своим свойствам заживляют раны и успокаивают боль, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Масло содержит каротиноиды, флавоноиды, витамин Е, витамин F, микроэлементы: железо, марганец, медь.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Облепиха будет полезна и при нервных расстройствах: содержащиеся в ягодах тиамин и рибофлавин нормализуют работу нервных клеток и омолаживают их.

Облепиху горстями есть не будешь, а зря! Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Правда, есть у облепихи и противопоказания. Например, она может быть опасна для людей с болезнями печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Запуская слишком сильные процессы очищения, облепиха может спровоцировать движение камней в желчном пузыре, что может привести вас на хирургический стол. Так что, если у вас есть проблемы с вышеперечисленным, старайтесь не налегать на облепиху.

Клюква — Клюква содержит витамины A, B, C, E и органические кислоты — лимонную, яблочную и салициловую, а также микроэлементы: калий, кальций, магний, марганец и фосфор, — говорит Вероника Черанева. — Ягоды клюквы обладают мочегонным эффектом, бактерицидными и антисептическими свойствами, что ценно для лечения и профилактики простудных заболеваний и заболеваний почек и мочевыводящих путей.

В Роспотребнадзоре добавляют, что клюкву рекомендуют включать в рацион для поднятия тонуса и работоспособности организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. А напиток, приготовленный из клюквенного сока, меда и шиповника, заменит кофе, и организм успешно справится с нагрузками.

Что полезного можно найти в клюкве Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Благодаря высокому содержанию витамина С клюква — отличное профилактическое средство, которое укрепит иммунитет и повысит защитные функции организма. Клюквенный сироп, сок и морс за счет жаропонижающего, противовоспалительного и общеукрепляющего действия с успехом используют для лечения простудных заболеваний. Кроме того, клюквенный сок может активно обеззараживать бактерии в полости рта, поэтому полоскание на его основе считается отличной профилактикой кариеса.



Среди клюквенных противопоказаний — индивидуальная непереносимость, гастрит с повышенной кислотностью, обострение язвенной болезни и прием медикаментов, понижающих свертываемость крови, так как она усиливает их действие. Людям, страдающим мочекаменной болезнью, не рекомендуется употреблять клюкву с продуктами, содержащими в повышенной концентрации щавелевую кислоту. В таком случае с мочой активно выводятся соли кислоты, что может спровоцировать образование камней. А чтобы клюква не вызвала боли и дискомфорта в желудке из-за своей кислоты, лучше всего есть ее не на голодный желудок.

Черешня Хотя черешня не такая кислая, как та же вишня, она славится витамином С — в каких-то ста граммах ягод содержится 20% его суточной потребности. В листьях его еще больше, но мы же не станем их жевать, так что листья можно добавить, например, в чай. В Роспотребнадзоре также отмечают, что черешня богата бета-каротином — его в ней в 20 раз больше, чем в той же чернике, которая, по всеобщему убеждению, считается лучшей ягодой «для глаз».

Мы смело можем сказать, что черешня куда слаще своей «подруги» вишни, но специалисты смотрят на нее с более полезной стороны Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Клетчатка в составе черешни помогает пищеварению, питает полезные бактерии, нормализует микрофлору и борется с запорами. Кстати, по содержанию клетчатки черешня превосходит абрикосы, которые традиционно считаются лидерами по этой части. В черешне много флавоноидов — антоцианов, которые защищают растения от ультрафиолета, а человека — от хронических заболеваний. Также они борются с окислительным стрессом клеток, защищая их от свободных радикалов.



Не стоит увлекаться черешней людям, страдающим сахарным диабетом, аллергией, гастритом с повышенной кислотностью, особенно в период обострения. Здоровым людям рекомендуется съедать за один прием не более 300–400 граммов ягод. Большая порция может вызывать диарею.