Фестиваль народов Севера «Душа России»: программа заключительного дня

С 14 по 17 июня в рамках культурной программы ПМЭФ на «Ленфильме» проходит фестиваль народов Севера «Душа России». Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться . Регистрация действует на один выбранный день. 0+

Четвертый день фестиваля станет завершающим. Как и в предыдущие дни, для всех желающих будут работать выставки — с 14:00 и мастер-классы — в главном здании они начинаются в 14:00, во дворе — в 16:00. Все работают до 22:00.

Также весь день во дворе «Ленфильма» открыты к посещению юрты и другие традиционные жилища. Здесь проходят мастер-классы по созданию брелоков, подвесок, оберегов, куколок, учат вышивать бисером и другим традиционным ремеслам — в сопровождении рассказов о традициях северных народов. Подробную программу мастер-классов смотрите на сайте .

В 14:00 начнется кинопрограмма фестиваля северного кино. Фильмом-открытием этого дня будет «Книга моря» ( 12+ ) — анимационно-документальный режиссера Алексея Вахрушева. Это волшебный эпос про старого охотника и хозяйку моря, отважного китобоя и великана, волков и касаток.

В 15:40 начнется специальный показ от киностудии «Ленфильм»: «Начальник Чукотки» (1966 г.). Напомним сюжет: 1922 год, комиссар, отправленный на Чукотку устанавливать советскую власть, по дороге погибает, и его место занимает молодой писарь Алеша. ( 12+ )



С 17:30 стартует двухчасовой блок кино Камчатского края и показ документального фильма «История камчатского сноубординга», рассказывающего, как сноубординг на Камчатке стал культовым для многих людей со всего мира. ( 6+ )

