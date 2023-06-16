    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-в

    761мм

    23%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd83.65eur91.63

    Куда пойдем сегодня

    ПМЭФ-2023

    Фестиваль народов Севера «Душа России»: программа заключительного дня

    458
    3 комментария

    С 14 по 17 июня в рамках культурной программы ПМЭФ на «Ленфильме» проходит фестиваль народов Севера «Душа России». Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться. Регистрация действует на один выбранный день. 0+

    Фото: vk.com / thesoulofrussia_festival
    ПоделитьсяПоделиться

    Четвертый день фестиваля станет завершающим. Как и в предыдущие дни, для всех желающих будут работать выставки — с 14:00 и мастер-классы — в главном здании они начинаются в 14:00, во дворе — в 16:00. Все работают до 22:00.

    Фото: vk.com / thesoulofrussia_festival
    ПоделитьсяПоделиться

    Также весь день во дворе «Ленфильма» открыты к посещению юрты и другие традиционные жилища. Здесь проходят мастер-классы по созданию брелоков, подвесок, оберегов, куколок, учат вышивать бисером и другим традиционным ремеслам — в сопровождении рассказов о традициях северных народов. Подробную программу мастер-классов смотрите на сайте.

    В 14:00 начнется кинопрограмма фестиваля северного кино. Фильмом-открытием этого дня будет «Книга моря» (12+) — анимационно-документальный режиссера Алексея Вахрушева. Это волшебный эпос про старого охотника и хозяйку моря, отважного китобоя и великана, волков и касаток.

    В 15:40 начнется специальный показ от киностудии «Ленфильм»: «Начальник Чукотки» (1966 г.). Напомним сюжет: 1922 год, комиссар, отправленный на Чукотку устанавливать советскую власть, по дороге погибает, и его место занимает молодой писарь Алеша. (12+)

    С 17:30 стартует двухчасовой блок кино Камчатского края и показ документального фильма «История камчатского сноубординга», рассказывающего, как сноубординг на Камчатке стал культовым для многих людей со всего мира. (6+)

    В 19:30 начнется документальный фильм Максима Арбугаева «Выход» (2022 г.) про морского биолога, изучающего на Чукотке моржей и сталкивающегося с последствиями глобального потепления. Фильм номинировался на премию «Оскар» от России. (16+)

    В 19:30 покажут получивший призы на «Венецианских днях» и «Кинотавре» фильм «Китобой» (2020 г.) про юного чукотского охотника Лешку, чья жизнь в поселке сильно меняется с появлением интернета: он влюбляется в девушку из видеочата. Режиссер Филипп Юрьев. (16+)

    Фото: кадр из фильма «Китобой»
    ПоделитьсяПоделиться

    Концертная программа в последний день фестиваля «Душа России» продлится с 16:00 до 22:30. Зрители увидят элементы традиционных праздников, выступления ансамблей песни и танцев, показы мод.

    В 21:00 выступят звезды отечественной фолк-сцены Сергей Клевенский, Сергей Старостин, Сергей Филатов.

    В 21:50 на сцену выйдет еще одна звездная команда (кстати, выпустившая недавно новый альбом) — ZVENTA SVENTANA, проект Юрия Усачева и Тины Кузнецовой, много лет переосмысляющий традиционное русское песенное наследие, сплетая народные мотивы с современным звучанием.

    Фото: vk.com / thesoulofrussia_festival
    Фото: vk.com / thesoulofrussia_festival
    Фото: кадр из фильма «Китобой»

    По теме

    Куда сходить бесплатноПМЭФ-2023
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость17 Июн 2023 в 00:13
    В Израиле лучше - дают бесплатную мацу и во всех домах бомбоубежища!
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 00:04
    А миссис Россия 2023 пригласили ?
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 00:00
    ПМЭФ закончился. Фестиваль народов Севера «Душа России» едет обратно в ад.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close