ГСК-1 на Софийской горит второй раз за две недели. Пожар ещё не потушили

Как минимум 32 гаража уничтожены огнём в пожаре на Софийской улице, это предварительная оценка со слов очевидцев. Уже много часов в расположенном там кооперативе ГСК-1 работают спасатели. Густой черный дым перепугал вечером 15 июня петербуржцев за много километров от гаражей на Софийской.
Как рассказывала «Фонтанка», к 22.17 спасатели локализовали пламя, но тушение и проливка конструкций продолжаются. Открытый огонь виден и сейчас. Въезд на улицу Фучика со стороны Софийской полностью перекрыт. Работают до десяти пожарных расчетов. Владельцам машин по соображениям безопасности пока не дают забрать автомобили даже из тех боксов, куда огонь не добрался.
Пожарным приходится тянуть магистрали для подачи воды за десятки метров. Возможно, это связано с сегодняшними проблемами с пожарным гидрантом неподалёку.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Как рассказали владельцы гаражей, пожар в ГСК-1 уже второй раз за две недели. Правда, в прошлый раз масштаб разрушений был меньше.
В феврале этого года ГСК-1 уже попадал в новостную повестку. О том, что кооператив на Софийской хотят снести, писало издание «Деловой Петербург». Авторы статьи рассказали, что на этом месте планируется построить жилой комплекс более чем на 100 тысяч квадратных метров. Объём инвестиций в проект, по данным ДП — около 12 млрд рублей.