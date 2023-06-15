ГСК-1 на Софийской горит второй раз за две недели. Пожар ещё не потушили

Как минимум 32 гаража уничтожены огнём в пожаре на Софийской улице, это предварительная оценка со слов очевидцев. Уже много часов в расположенном там кооперативе ГСК-1 работают спасатели. Густой черный дым перепугал вечером 15 июня петербуржцев за много километров от гаражей на Софийской.



Как рассказывала «Фонтанка», к 22.17 спасатели локализовали пламя, но тушение и проливка конструкций продолжаются. Открытый огонь виден и сейчас. Въезд на улицу Фучика со стороны Софийской полностью перекрыт. Работают до десяти пожарных расчетов. Владельцам машин по соображениям безопасности пока не дают забрать автомобили даже из тех боксов, куда огонь не добрался.

