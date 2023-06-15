Пожар на Софийской перепугал петербуржцев, горят гаражи

Пожар в гаражах на Софийской улице продолжает привлекать внимание петербуржцев, в том числе живущих за много километров от источника огня. Читатели «Фонтанки» из разных районов города публикую фото густого черного дыма и задают один вопрос: «Что горит?»



По данным Фонтанки, горят гаражи между улицами Салова и Фучика. К 22:00 огнем было охвачено 180 квадратных метров. Рядом расположены АЗС, но угрозы для них нет.

Что известно на 22:31 (мск)

Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», открытое горение в гаражах до сих пор не ликвидировано, визуально горят боксы на участке как минимум 60 метров в длину по стороне Софийской улицы. Тушение продолжается. Дым сменил цвет с черного на серый.