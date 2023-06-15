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    Пожар на Софийской перепугал петербуржцев, горят гаражи

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    Пожар в гаражах на Софийской улице продолжает привлекать внимание петербуржцев, в том числе живущих за много километров от источника огня. Читатели «Фонтанки» из разных районов города публикую фото густого черного дыма и задают один вопрос: «Что горит?»

    По данным Фонтанки, горят гаражи между улицами Салова и Фучика. К 22:00 огнем было охвачено 180 квадратных метров. Рядом расположены АЗС, но угрозы для них нет.

    Что известно на 22:31 (мск)

    Как передает с места событий корреспондент «Фонтанки», открытое горение в гаражах до сих пор не ликвидировано, визуально горят боксы на участке как минимум 60 метров в длину по стороне Софийской улицы. Тушение продолжается. Дым сменил цвет с черного на серый.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    В том же районе, кроме пламени, из-под контроля вышла другая стихия — вода. На перекрестке Софийской и Фучика забил фонтан. Видно, что рядом пожарная машина. Как сообщает Водоканал, дело было в «технологическом нарушении на пожарном гидранте».

    читатель «Фонтанки»

    В настоящий момент специалисты Водоканала проводят работы по локализации вытекания, а также отводу воды с проезжей части». Два нежилых здания временно отключены от водоснабжения.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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