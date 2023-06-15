Басков и Лепс пообещали доплачивать по миллиону за каждый подбитый «Леопард»: новости СВО за 15 июня

Басков, Лепс и их коллеги объявили, что будут платить по миллиону рублей всем, кто подобьет танки модели «Леопард» Скриншот: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 июня.



Кадыров опубликовал видео с Делимхановым, чтобы подтвердить, что с ним всё в порядке 14 июня некоторые СМИ с подачи украинских политологов распространили информацию о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов ликвидирован. Позже появилась другая информация — якобы он ранен, но жив. Спустя несколько часов Делимханов прервал молчание и написал у себя в телеграм-канале, что с ним всё в порядке.

— Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует, — написал Делимханов.

Как будто этого было недостаточно, несколько часов спустя Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором он вместе с Делимхановым, председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым и министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около карты и говорит, что «никакие фейковые воины» им не страшны. А заодно опроверг информацию о ранении Делимханова.

Kadyrov_95 / T.me

— Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации, — написал Кадыров. Звезды отечественной эстрады собрались платить за подбитые украинские танки Николай Басков и Григорий Лепс, выступая на закрытом мероприятии «Русской медиагруппы» в нулевой день ПМЭФ-2023, заявили, что будут платить по миллиону рублей всем, кто подобьет танки модели «Леопард».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», который присутствовал на мероприятии, автором такой идеи стал владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев. Известно, что к этому начинанию также присоединились певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская и певец Юрий Антонов.

— По миллиону рублей, кто подобьет танк «Леопард» или «Леопард-2», — заявил Басков. — Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали: мы рядом с ними в их победе и в их успехе.



«Фонтанка.ру»

«Фонтанке» Басков уточнил, что это совместное решение с Минобороны и «Русской медиагруппой». Григорий Лепс в свою очередь подчеркнул, что сам он не может осуждать тех коллег, которые не участвуют в выплатах, так как «это личное дело каждого человека». Евросоюз завершил подготовку 24 тысяч военных ВСУ Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС закончили подготовку как минимум 24 тысяч украинских военнослужищих. Об этом он рассказал на встрече министров обороны стран НАТО с представителями оборонной промышленности альянса, куда прибыл в качестве специально приглашенного лица. Так же он отметил, что Евросоюз продолжит тренировать солдат ВСУ, займется «наращиванием поставок продвинутых сложных видов вооружений» и будет «поддерживать Украину сколько потребуется».



Только с апреля этого года, по словам Борреля, Евросоюз поставили Киеву артиллерийских снарядов и ракет на €900 млн и в срочном порядке закупает новые.

В Киеве заявили, что Украина не начинала контрнаступления Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что ВСУ пока не начали контрнаступление.

— Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — цитирует слова Подоляка издание NV.ua.

По словам Подоляка, сейчас украинские войска проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед».

Пресс-секретарь российского прехзидента Дмитрий Песков, комментируя выступление Подоляка, отметил, что сомневается в его словах.

— Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает, — заявил Песков.

О крупномасштабном украинском контрнаступлении Минобороны сообщило 5 июня. По данным военного ведомства, оно началось 4 июня на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении, при этом ВСУ задействовали две механизированные бригады из стратегических резервов украинской армии «при поддержке других воинских частей и подразделений».



Украина говорит о контрнаступлении с зимы этого года. Одни чиновники утверждают, что оно уже началось, другие говорят, что пока идет только подготовка. 3 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление, но предупредил, что это «может занять некоторое время» и пройти по совершенно разным сценариям. Кроме того, это дорого обойдется стране. В тот же день заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для контрнаступления. Позже Зеленский еще раз подтвредил, что военные ведут контрнаступление против российских сил. Об уже идущем контрнаступлении заявлял и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом.

Кравцов рассказал, когда разработают единый учебник по истории с разделами о СВО для школьников 5–9 классов Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый учебник по истории с разделами о СВО для школьников 5–9 классов разработают в следующем году.

— Сейчас готовится учебник по истории для основной школы,— сказал Кравцов в интервью «Известиям», добавив, что разработка учебника закончится в течение следующего года.

О планах разработать новые учебники по истории для школьников с разделами о СВО власти сообщили в 2022 году. С 1 сентября 2023-го в школы поступят учебники для школьников 10–11-х классов. Макс Барских спел песню на русском — на него пожаловались в полицию Житель Кременчуга написал заявление в полицию на украинского певца Макса Барских из-за того, что тот исполнил песню «Берега» на русском языке. Как сообщает издание «Страна», на следующем концерте, в Кропивницком, Барских исполнил ту же песню уже в украинской версии.

Бориса Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Музыканту Борису Гребенщикову назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со сыслой на Тверской суд Москвы. Претензии к Гребенщикову возникли из-за его интервью, размещенном на одном из каналов в YouTube, в котором он «допустил дискредитирующие ВС РФ высказывания».