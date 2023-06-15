Испания не выдала визы сборной России для участия в молодежном чемпионате Европы по борьбе

Сборная России по вольной борьбе не сможет принять участие в молодежном чемпионате Европы в Испании. Как передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, россиянам отказали в выдаче виз.
«Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы — всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше», — заявил Мамиашвили.
Он также подчеркнул, что российской команде без проблем выдали визы в Албании для участия в первенстве до 17 лет. На счету ребят уже несколько медалей.
Молодежный чемпионат Европы в Испании пройдет с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела.
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