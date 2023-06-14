Шестеро россиян допущены до чемпионата Европы по фехтованию, в том числе петербуржец

Шестеро российских спортсменов допущены до участия в личном чемпионате Европы по фехтованию, который пройдёт в Пловдиве (Болгария), сообщили 13 июня в пресс-службе Федерации фехтования России. Согласно рекомендациям МОК, россияне выступят в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна.



Трое в шпаге — Яна Бекмурзова (Москва), Артём Саркисян (Петербург) и Полина Хаертдинова (Башкортостан), и трое в сабле — Валерия Кобзева (Новосибирская область), Алёна Лисина (Нижегородская область) и Анна Смирнова (Алтайский край). В рапире российские спортсмены представлены не будут.