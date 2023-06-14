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    Российскую фехтовальщицу сняли с ЧЕ из-за лайков под постом с призывами «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!»

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    Российская спортсменка Валерия Кобзева была исключена из списка участниц предстоящего чемпионата Европы по фехтованию, который пройдет с 16 по 18 июня в Пловдиве (Болгария). Как сообщает 14 июня Inside the Games, украинское министерство спорта и молодежи предъявило обвинения Кобзевой в нарушении критериев участия для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

    Девушка якобы поставила лайки под постами спортивного сообщества ЦСКА в соцсетях, которые «одобряли» военные действия. В числе прочих кнопку «нравится» Кобзева нажала под постом с таким содержанием:

    «Самарский филиал ЦСКА принял участие в митинге-концерте «Русская весна», приуроченном ко Дню воссоединения Крыма с Россией. В Самаре отметили День воссоединения Крыма с Россией. В этот день повсюду прошли акции в поддержку президента, Вооруженных сил России, жителей ЛНР и ДНР под девизами: «Своих не бросаем!», «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!»

    «Поступки Кобзевой снова подняли вопрос о том, какую роль играют спортсмены в качестве общественных фигур, и о том, как их высказывания могут влиять на международные отношения», — подчеркнули в украинском министерстве.

    Накануне Федерация фехтования России опубликовала имена шести участников, которые представят страну на соревнованиях. Среди них изначально числилась и Кобзева.

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