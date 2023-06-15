Киркоров не одобрил идею об отказе от гонорара за патриотические песни

Филипп Киркоров прокомментировал заявление владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева о том, что артисты не должны получать деньги за создание патриотических произведений.

«Вы знаете, я в этой жизни меньше всего думал о деньгах. <...> Я всегда считал, что в цивилизованном государстве за каждый просмотр, за прослушивание, за покупку контента нужно авторские отчислять. А уже как распорядится автор, куда эти деньги направит — дело самого артиста», — заявил Киркоров 15 июня во время беседы с журналистами на ПМЭФ-2023.

Он добавил, что считает себя артистом, а не композитором, поэтому за последних отвечать не может, хотя есть у него и такой опыт. По словам Киркорова, он неоднократно писал вместе со своей греческой командой песни для исполнителей на «Евровидении». Гонорар за эту работу, как признался певец, приходит из-за границы.



ПМЭФ-2023 проходит в Петербурге 14–17 июня. «Фонтанка» следит за ним в режиме онлайн-трансляции.

