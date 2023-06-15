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    ФСБ задержала троих мужчин, планировавших теракты в России

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    Двух сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство»* задержали в Ставропольском крае — они планировали совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске. Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

    Как пояснили в ведомстве, мужчины занимались изготовлением взрывчатки, чтобы в дальнейшем подорвать здание МВД в Пятигорске. В местах проживания подозреваемых были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства и символика террористической организации.

    Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту возбуждены дела по уголовным статьям «О покушении на совершение теракта» и «О незаконном изготовлении оружия».

    Также сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области, который собирал данные о силовиках в приграничных с Украиной районах. По их данным, мужчина собирал сведения о времени, маршрутах передвижения сотрудников УФСБ. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по трем статьям — «Приготовление к совершению теракта», «Содействие террористической деятельности», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

    Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, заявил, что России необходимо улучшать и расширять работу правоохранительных органов и специальных служб. Однако вводить военное положение в стране не нужно, пояснил президент.

    *Организация внесена в перечень террористических, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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