ФСБ задержала троих мужчин, планировавших теракты в России

Двух сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство»* задержали в Ставропольском крае — они планировали совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске. Об этом 15 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.



Как пояснили в ведомстве, мужчины занимались изготовлением взрывчатки, чтобы в дальнейшем подорвать здание МВД в Пятигорске. В местах проживания подозреваемых были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства и символика террористической организации.

