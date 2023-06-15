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    «Тушили тапками и лопухами». Петербурженка показала, как горят июньские «сугробы»

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    Тополиный пух, жара, горим — в такой атмосфере прошёл вечер во Фрунзенском районе Петербурга. На видео россыпь костров, от которых спасали автомобили.

    «Вот так горят дворы во Фрунзенском районе города. Спасибо тополиному пуху, заботливо сложенным и подсушенным кучкам прошлогодней листвы, и дебилам, что всё это подожгли. Если бы не жители двора, что мирно беседовали на лавке, то горели бы ещё лучше припаркованные машины», — рассказывает читательница «Фонтанки» 14 июня.

    читатель «Фонтанки» Александра

    По её словам, "тушили тапками, лопухами и всем, что под руку попалось". Без вызова пожарных не обошлось.

    «Говорят, что с обеда на таких выездах, и к ним претензий нет. Зато в квартирах теперь пахнет кострами, печёной картошкой и разочарованием в работе ЖКХ», — делится впечатлениями петербурженка.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    Из других дворов тем временем шлют фото с белеющими газонами. «Сугробы», до которых пока не добрались озорники с зажигалками, запечатлели в том числе в центре Петербурга.

    В прошлом году горящий тополиный пух повредил больше десятка могил на Красненьком кладбище. В Купчино с помощью пуха уничтожили очень редкую машину. С неё огонь перекинулся на отечественный ВАЗ-2114.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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