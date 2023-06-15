«Тушили тапками и лопухами». Петербурженка показала, как горят июньские «сугробы»

Тополиный пух, жара, горим — в такой атмосфере прошёл вечер во Фрунзенском районе Петербурга. На видео россыпь костров, от которых спасали автомобили.



«Вот так горят дворы во Фрунзенском районе города. Спасибо тополиному пуху, заботливо сложенным и подсушенным кучкам прошлогодней листвы, и дебилам, что всё это подожгли. Если бы не жители двора, что мирно беседовали на лавке, то горели бы ещё лучше припаркованные машины», — рассказывает читательница «Фонтанки» 14 июня.