Кружится, летает, летает. В Петербурге появились «летние сугробы»

По улицам Петербурга начал летать белый пух. Фотографиями и видео с «Фонтанкой» в среду, 14 июня, поделились читатели. Где-то он уже сложился в «летние сугробы». Их запечатлели читатели на Моховой и на Новосибирской улицах.
В прошлом году в пресс-службе Ботанического сада рассказали «Фонтанке», что в начале июня по городу обычно летает пух с тополей и осин. Деревья действуют по расписанию — у них наступило время цветения. Однако пух не так уж безобиден, как кажется, и может вызвать аллергическую реакцию.
Читатель «Фонтанки»