    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    766мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.64eur90.39

    Кружится, летает, летает. В Петербурге появились «летние сугробы»

    1879
    1 комментарий
    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Михайлова
    ПоделитьсяПоделиться

    По улицам Петербурга начал летать белый пух. Фотографиями и видео с «Фонтанкой» в среду, 14 июня, поделились читатели. Где-то он уже сложился в «летние сугробы». Их запечатлели читатели на Моховой и на Новосибирской улицах.

    ПоделитьсяПоделиться

    В прошлом году в пресс-службе Ботанического сада рассказали «Фонтанке», что в начале июня по городу обычно летает пух с тополей и осин. Деревья действуют по расписанию — у них наступило время цветения. Однако пух не так уж безобиден, как кажется, и может вызвать аллергическую реакцию.

    Читатель «Фонтанки»

    Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Михайлова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПухПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close