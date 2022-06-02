Вы тоже его видели? «Фонтанка» узнала, что за пух летает по всему Петербургу и чем он опасен

Больше недели по улицам Петербурга летает белый пух, через открытые окна и двери пушинки залетают в дома и офисы. «Фонтанка» узнала, откуда он пожаловал и как распознать аллергию на него.



Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов Поделиться Поделиться





Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Ботанического сада, последние дни в воздухе летает пух с тополя и осины. У деревьев наступило время цветения — все по расписанию, заверили там.

Однако пух не так уж безобиден, как кажется, и может вызвать аллергическую реакцию. Если аллергики со стажем уже знают, какие лекарства принимать против беспокоящих их симптомов, неофиты могут неосознанно наломать дров и даже довести организм до больничной палаты.



«Аллергия у современных людей может проявиться в любом возрасте. По данным статистики, первый приход к врачу-аллергологу — это шестой год болезни, когда пациент понимает, что самостоятельное лечение не помогает, а симптомы настолько сильны, что заставляют идти к специалисту. До этого можно определить [аллергию] только по анализам», — рассказал «Фонтанке» ведущий специалист, практикующий аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.



На самом деле сам по себе тополиный пух не аллергенный. Когда он начинает летать — это значит, что деревья заканчивают цвести и передают эстафету луговым и злаковым травам. Пух собирает и переносит их пыльцу. Как правило, это на нее начинается аллергия в июне. У некоторых людей есть аллергия на пыльцу самого тополя, но ее дерево разбрасывает в апреле, хотя есть поздноцветущие тополи, у которых этот процесс приходится на май-начало июня.



С биологической точки зрения частицы пыльцы делятся на гидрофильные и гидрофобные. Одни смачиваются водой, другие — нет. Первые прилипают к слизистой носа или глаз, и симптомы проявляются в виде раздражения глаз и заложенности носа. Второй вид частиц, как у ольхи, раздражает кожу. Часто у людей с аллергией на ольху появляются следы от трения в виде очков вокруг глаз.

Аллергия на пыльцу, переносимую тополиным пухом, обычно проявляется в виде заложенности носа и раздражении слизистой глаз. У некоторых пациентов может появиться кашель с удушьем или раздражение кожи, отмечает аллерголог.



Если возникли такие симптомы, стоит обратиться к врачу, иначе можно навредить себе. Если не лечить, впоследствии может начаться гнойный гайморит, нагноение глаз, осложнения при бронхите. Если заниматься старым добрым самолечением, можно в разы усилить аллергию вплоть до госпитализации.

Часто люди путают аллергию с простудными заболеваниями и пользуются препаратами, которые только усиливают симптомы. В числе таких — отхаркивающие средства на основе амброксола, амброгексала, амбробене. «Они блокируют в организме фермент, который является самозащитой организма от аллергии. Таким образом, они выключают последние защитные возможности организма, аллергия в разы усиливается. Пациент сталкивается с парадоксом: вроде принимаю лекарства, а мне становится хуже», — говорит Алексей Попович. То же самое касается жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. «Весной простуда — это очень коварная штука. Если это не простуда, а аллергия, можно получить очень тяжелую реакцию», — добавляет он.



Еще один важный момент — бывает перекрестная аллергия с фруктами и овощами. Некоторые их аллергены сходны с пыльцевыми. Тогда, если ничего не подозревающий сезонный аллергик с пыльцой в носу ест условную черешню, его аллергия протекает тяжелее. Некоторые так начинают принимать от кашля нашатырно-анисовые капли, хотя анис — сильнейший перекрестный аллерген.

Чтобы справиться с аллергией, одних только лекарств бывает недостаточно. Важно то, как человек ведет себя на улице и что делает по приходе домой. «Вы идете по улице, где летает пыльца. Она садится на волосы, лицо, одежду, руки — и что происходит? Многие люди не моют лицо после улицы, не принимают душ и ложатся в постель. Пыльца с волос сваливается в подушку. Так происходит изо дня в день. Пациент ничего не понимает: днем он идет, ему нормально, а ночью просыпается — плохо. А у него вся подушка пропитана пыльцой», — объясняет специалист.



Поэтому после улицы положено помыть руки и лицо, волосы, выходя, защитить головным убором, одежду вешать или класть в закрытый шкаф, иначе воздух будет гонять пыльцу по квартире. Гулять и проветривать врач советует после дождя или в безветренную погоду.

Впереди у петербургских аллергиков еще целое лето страданий. Если вызывающие аллергию деревья, которых, по оценке Поповича, 15–20 штук, цветут в начале июня, дальше нас ждет цветение луговых злаковых трав (райграс, тимофеевка, овсяница и другие). Их называют самыми аллергенными. Цветение продолжится в июне-июле, но у отдельных трав — может продлиться аж до октября. В августе-сентябре начнут цвести сорняки: крапива, лебеда, подорожник и им подобные.

