В Петербурге начался экономический форум. В его ценах — редкая стабильность

«Фонтанка» обратила внимание на цены в ресторане «Экспофорума», который работает для гостей во время ПМЭФ и обычно становится предметом обсуждений. Похоже, инфляция до него не докатилась.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 июня, в меню ресторана три сета. Салат, суп, горячее и небольшой десерт с напитком в каждом случае стоят
Характерно, что год назад цены выглядели так же, разве что само меню несколько изменилось. А вот в 2021 году обеды стоили на
Впрочем, обычно резонанс вызывают не обеденные сеты, а цены на отдельные блюда, которые можно встретить в меню ПМЭФ. В частности, в 2021 году обсуждался бок ягненка за
Напомним, ПМЭФ-2023 продлится 14–17 июня. «Фонтанка» внимательно следит за событиями в режиме онлайн-трансляции: здесь можно увидеть необычные стенды, главные события форума и узнать, о чем говорят участники.
Накануне «Фонтанка» рассказала, каких важных подписаний стоит ждать в отношении Петербурга: среди них строительство трасс М-7 и М-49, а также реконструкция стадиона «Петровский».
О том, как по вечерам собираются отдыхать гости форума и насколько изменилась светская программа за последний год, читайте на «Фонтанке».