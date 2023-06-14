В Петербурге начался экономический форум. В его ценах — редкая стабильность

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» обратила внимание на цены в ресторане «Экспофорума», который работает для гостей во время ПМЭФ и обычно становится предметом обсуждений. Похоже, инфляция до него не докатилась.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 июня, в меню ресторана три сета. Салат, суп, горячее и небольшой десерт с напитком в каждом случае стоят 4,5 тысячи рублей.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Характерно, что год назад цены выглядели так же, разве что само меню несколько изменилось. А вот в 2021 году обеды стоили на 700 рублей меньше.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, обычно резонанс вызывают не обеденные сеты, а цены на отдельные блюда, которые можно встретить в меню ПМЭФ. В частности, в 2021 году обсуждался бок ягненка за 17 тысяч рублей и лосось за 2 900 . На ПМЭФ работает не только основной ресторан, но и еще несколько на региональных стендах. Судя по наблюдениям «Фонтанки», в кубанском всё ещё можно отхватить ножку ягненка (вероятно, уже другого) за 2 900 и закуски к вину за 16 тысяч .



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Напомним, ПМЭФ-2023 продлится 14–17 июня. «Фонтанка» внимательно следит за событиями в режиме онлайн-трансляции: здесь можно увидеть необычные стенды, главные события форума и узнать, о чем говорят участники.



Накануне «Фонтанка» рассказала, каких важных подписаний стоит ждать в отношении Петербурга: среди них строительство трасс М-7 и М-49, а также реконструкция стадиона «Петровский».



О том, как по вечерам собираются отдыхать гости форума и насколько изменилась светская программа за последний год, читайте на «Фонтанке».

