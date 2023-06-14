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    В Петербурге начался экономический форум. В его ценах — редкая стабильность

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» обратила внимание на цены в ресторане «Экспофорума», который работает для гостей во время ПМЭФ и обычно становится предметом обсуждений. Похоже, инфляция до него не докатилась.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 июня, в меню ресторана три сета. Салат, суп, горячее и небольшой десерт с напитком в каждом случае стоят 4,5 тысячи рублей.

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    Характерно, что год назад цены выглядели так же, разве что само меню несколько изменилось. А вот в 2021 году обеды стоили на 700 рублей меньше.

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    Впрочем, обычно резонанс вызывают не обеденные сеты, а цены на отдельные блюда, которые можно встретить в меню ПМЭФ. В частности, в 2021 году обсуждался бок ягненка за 17 тысяч рублей и лосось за 2 900. На ПМЭФ работает не только основной ресторан, но и еще несколько на региональных стендах. Судя по наблюдениям «Фонтанки», в кубанском всё ещё можно отхватить ножку ягненка (вероятно, уже другого) за 2 900 и закуски к вину за 16 тысяч.

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    Напомним, ПМЭФ-2023 продлится 14–17 июня. «Фонтанка» внимательно следит за событиями в режиме онлайн-трансляции: здесь можно увидеть необычные стенды, главные события форума и узнать, о чем говорят участники.

    Накануне «Фонтанка» рассказала, каких важных подписаний стоит ждать в отношении Петербурга: среди них строительство трасс М-7 и М-49, а также реконструкция стадиона «Петровский».

    О том, как по вечерам собираются отдыхать гости форума и насколько изменилась светская программа за последний год, читайте на «Фонтанке».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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