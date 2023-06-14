Греф: Экономику России невозможно перестроить в короткий срок

Российская экономика сильно интегрирована в мировую, поэтому ее нельзя перестроить в короткий срок. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.



«Я говорил о том, что возможен такой сценарий ["труба на Восток"], и он, конечно же, все равно остается. Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно», — сказал он.

Греф отметил, что РФ производит ряд товаров в объеме, который невозможно освоить на внутреннем спросе. «Мы будем оставаться экспортно ориентированной страной», — добавил глава Сбербанка.