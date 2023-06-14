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    Греф: Экономику России невозможно перестроить в короткий срок

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    Российская экономика сильно интегрирована в мировую, поэтому ее нельзя перестроить в короткий срок. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

    «Я говорил о том, что возможен такой сценарий ["труба на Восток"], и он, конечно же, все равно остается. Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно», — сказал он.

    Греф отметил, что РФ производит ряд товаров в объеме, который невозможно освоить на внутреннем спросе. «Мы будем оставаться экспортно ориентированной страной», — добавил глава Сбербанка.

    По его мнению, этот год российская экономика закончит с ростом. «Наш прогноз — порядка 2%», — сказал Герман Греф журналистам. Также он считает, что полностью экономика России восстановится в течение двух лет.

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    ЭкономикаГерман ГрефСбербанк
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