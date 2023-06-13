Президент защитил предпринимателей от злоупотреблений при арестах

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал закон о защите предпринимателей от злоупотреблений при заключении под стражу.



Закон устанавливает условия, при которых суд может отправить под стражу бизнесменов, обвиняемых в экономических преступлениях. Ограничивать свободу предпринимателей будут, если бизнесмен не имеет места жительства в России, ранее нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия и суда. Во всех остальных случаях суд будет избирать меры пресечения, при которых предприниматель может продолжать работу.



Кроме того в законе уточняется, что при продлении ареста предпринимателю свыше двух месяцев обязательно наличие согласия руководителя следственного органа. Для продления срока пребывания обвиняемого в следственном изоляторе необходимо обоснование причин следствием.

