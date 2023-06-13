    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, с-з

    766мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Президент защитил предпринимателей от злоупотреблений при арестах

    365
    3 комментария

    Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал закон о защите предпринимателей от злоупотреблений при заключении под стражу.

    Закон устанавливает условия, при которых суд может отправить под стражу бизнесменов, обвиняемых в экономических преступлениях. Ограничивать свободу предпринимателей будут, если бизнесмен не имеет места жительства в России, ранее нарушал избранную меру пресечения или скрывался от следствия и суда. Во всех остальных случаях суд будет избирать меры пресечения, при которых предприниматель может продолжать работу.

    Кроме того в законе уточняется, что при продлении ареста предпринимателю свыше двух месяцев обязательно наличие согласия руководителя следственного органа. Для продления срока пребывания обвиняемого в следственном изоляторе необходимо обоснование причин следствием.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинПрава предпринимателей
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close