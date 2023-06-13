Новый бизнес-омбудсмен Петербурга о Думской: «Я за бизнес, но должна быть социальная ответственность»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Валерий Калугин, ранее известный петербургскому бизнесу как глава комитета имущественных отношений, назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей. О том, как власти Северной столицы планируют улучшать деловой климат, нужно ли городу больше ларьков, за что пострадали бары на Думской и появится ли у петербургских ресторанов своя Анастасия Татулова, бизнес-омбудсмен рассказал в первом интервью «Фонтанке».



— Валерий Валентинович, при утверждении вашей кандидатуры в Законодательном собрании вы сказали, что начнете работу со сбора информации о состоянии экономики и ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства. Как раз этим вопросам посвящен ежегодный доклад, который ваш предшественник на посту бизнес-омбудсмена опубликовал пару месяцев назад. Значит ли это, что содержащиеся в нем выводы, например о влиянии геополитической ситуации на экономику, кажутся вам или руководству города нерелевантными или неполными?



— Пока я до конца не погрузился в экономику и статистику, я не могу дать экспертную оценку, но, прочитав доклад, я вижу, что в нем содержится разносторонняя информация, касающаяся как описания проблем, с которыми сталкивался бизнес города в прошлом году, так и предложения по их разрешению. Но мне уже надо готовить следующий, в который, безусловно, буду вносить коррективы.

— Назовёте хотя бы несколько задач, с которых начнете?

— За неделю мы успели организовать рабочую группу с участием депутатов Законодательного собрания, органов исполнительной власти, общественных организаций, касающуюся подготовки изменений в Налоговый кодекс. Сейчас предприятия всего нескольких видов деятельности, например офисы и торговля, платят налог на имущество исходя из кадастровой, а не балансовой стоимости. В дальнейшем предполагается переход на подобное налогообложение всех отраслей, в том числе промышленности. Ожидаемо, что предпринимательское сообщество обеспокоено такой перспективой. И мы будем готовить предложение, чтобы сроки перехода на эту оценку сдвинуть хотя бы до 2030 года, чтобы при этом рост налога был не больше 10% в год. Мы из одной системы налогообложения переходим к другой, более цивилизованной, но сам переход нужно сделать разумным, безболезненным для предприятий. Сейчас мы готовим предложения, их направим губернатору, в Законодательное собрание и федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову. Я надеюсь, что к нашему мнению прислушаются. Это будет один из первых шагов.



— До перехода в администрацию губернатора вы руководили комитетом имущественных отношений, а до этого комитетом по земельным ресурсам. Означает ли ваше назначение на пост бизнес-омбудсмена, что, по мнению городских властей, сейчас главные проблемы бизнеса лежат в этой плоскости?



— Нет, я думаю, что многие проблемы бизнеса лежат в финансовой плоскости: кредиты, ставки, залоги, отсутствие длинных дешевых денег. Дальше — доступ к земле и имуществу, действия контрольно-надзорных органов. Нужно снижать административные барьеры: штрафы мы должны менять на предупреждения, предупреждения на профилактику, и за счет этого давление на бизнес будет ослабевать, а бизнесу будет легче развиваться. Не думаю, что меня назначили только потому, что я работал в земельном комитете. Это решение губернатора.



— Кстати, какие задачи, какие KPI поставил перед вами губернатор?

— Главная задача — улучшать предпринимательский и инвестиционный климат в Петербурге. Я должен быть доверенным лицом как у предпринимателей и понимать их проблемы, так и у губернатора, чтобы город принимал решения с учетом мнения делового сообщества, направленные на рост экономики, промышленности, малого и среднего бизнеса. Если смотреть в целом на Российскую Федерацию, то у нас показатели по экономике, по количеству малых и средних предприятий, по самозанятым, по индексу административного давления одни из лучших в регионах России. Рост промышленности также выше, чем в среднем по стране. Можно сказать, что все здорово. Но, с моей точки зрения, тот рост, который сейчас идет, недостаточен для того, чтобы мы достигли необходимого уровня развития и выполнили поставленные руководством страны задачи по достижению технологического суверенитета. Надо не просто расти, надо идти на опережение. А для этого надо создавать условия. И губернатор это понимает, и бизнес. И все готовы в этом направлении работать.



— О желании улучшать деловой и инвестиционный климат власти говорят все последние годы, а бизнес, особенно малый, считает, что жить грустнее и грустнее…

— Надо понимать, что такое деловой климат. Если бизнесмена подозревают, что он недоплатил налоги, заключают под стражу и годами ведется расследование — это всяко не улучшение делового климата. Если в ходе проверок вместо того, чтобы выдать предупреждение или провести профилактические мероприятия, контрольные органы выписывают многочисленные штрафы — это тоже не способствует улучшению делового климата. У нас есть все условия, чтобы разобраться, помочь каждому предпринимателю, чтобы в части административного давления освободить бизнес, сделать все процедуры прозрачными, быстрыми и публичными. Если мы здесь справимся, бизнес скажет спасибо и будет развиваться.



— Именно на административных барьерах базируется любимый российскими властями рейтинг Dоing Business («Степень легкости ведения бизнеса»). Но, как отмечает экономист Дмитрий Прокофьев в своем телеграм-канале, как раз в те годы, когда индекс рос, наблюдался отток россиян из предпринимательства. Вы сами как собираетесь оценивать, что пресловутый климат улучшился?

— Сейчас много рейтингов. Я бы оценил так: если через два года ко мне будет поступать в два раза меньше обращений, значит, мы идем в правильном направлении. Если по одному вопросу поступило 5–10 жалоб, надо убирать проблему в целом. Например, когда я работал в кадастровой палате, я попросил штатное расписание в два раза меньше, чем федеральная служба мне предлагала, а работало еще в два раза меньше сотрудников, потому что была полностью автоматизирована система и ко мне никто не обращался по ускорению процедур. Вот это я считаю хорошим результатом работы.



— Аппарат уполномоченного тоже в два раза сократите?

— У нас, на самом деле, не так много людей. Аппарат на пределе.

— Будете ли привлекать людей от бизнеса на общественных началах, как в Москве? Например, будет ли у петербургского общепита своя Анастасия Татулова?



— Конечно, буду привлекать. Мне нужна объективная информация от малого, среднего и крупного бизнеса основных отраслей экономики Петербурга — промышленности, торговли, сферы услуг и так далее. Самозанятые у нас пока не вошли в полномочия омбудсмена, но думаю, помогать им тоже будем. Так что, безусловно, общественные представители — профессионалы в своих отраслях нашему институту нужны.

— Давайте перейдем к конкретным примерам. Минпромторг считает, что нужно больше нестационарной торговли, например ставить ярмарки у ТЦ и супермаркетов, а власти Петербурга считают, что НТО в городе достаточно. Как на ваш взгляд?



— Учитывая историю и культуру нашего города, конечно, мало кому хочется, чтобы на Невском проспекте стояли бесконечные лотки и фуд-траки. Но это важный сегмент для города и петербуржцев — нельзя забывать, что каждый такой объект дает заработок как минимум трем семьям, плюс вносит вклад в пополнение бюджета города. Вопрос, где их расставлять и как это сделать красиво, город может регулировать, не вижу проблемы. Ведь в целом малый бизнес — это настроение общества.

— Федеральный центр разрешил регионам продлевать договоры размещения НТО на семь лет. Смольный решил, что на два года вполне достаточно. Бизнес чувствует себя ущемленным. Готовы отстаивать его интересы?

— Это один из первых вопросов. Мы сейчас проанализируем ситуацию, поймем, в чем был замысел комитета по промышленной политике и комитета имущественных отношений, посмотрим риски [негативных] настроений малого бизнеса и будем готовить аналитическую записку губернатору.



— То есть пока у вас нет позиции?

— Позиция есть, но пока ее озвучивать рано.

— Два месяца назад СК закрыл бары на Думской и Ломоносова, признав их вещдоком, причем уголовное дело было возбуждено по факту нарушения, совершенного совсем в ином месте. Бизнес пишет письма губернатору, считая, что его права были нарушены, поскольку реальных оснований для закрытия конкретных заведений не было. Город говорит, что не будет разбираться, кто прав, кто виноват, коллективная ответственность. Готовы выступить на стороне предпринимателей?



— Я следил за этой историей и как-то вечером зашел [на Думскую] как обычный гражданин. То, что я увидел в центре города, меня шокировало. Это сплошной негатив и разложение общества. Нельзя забывать, что мы культурная столица, нас окружают архитектурные памятники, воздвигнутые великими зодчими!



Я убежден, что бизнес должен нести в том числе и социальную ответственность. Сейчас город запланировал сделать на Думской креативное пространство, и если бизнес поддержит, вольется и сделает это красиво, то петербуржцы точно оценят. Я за бизнес, но в силу своего возраста считаю, что нравственность, воспитание, культура и история не должны уходить из нашего города.

— Многие предприниматели не видят смысла в институте омбудсмена и решают свои вопросы с чиновниками или с депутатами напрямую или через деловые ассоциации. Как бы вы сформулировали, зачем идти к уполномоченному и какие инструменты есть в ваших руках, чтобы помочь бизнесу?

— Все решения, которые мы будем принимать, должны достигнуть конкретного результата. Переносы сроков, длинные переписки — это только утрата доверия и авторитета института уполномоченного. Мы будем больше раскрываться, больше информировать, больше разъяснять, и бизнес должен знать, что сюда можно обращаться, мы готовы разобраться и помочь. А инструментов у нас достаточно.



— Омбудсмен — это, с одной стороны, госслужащий, который получает зарплату от государства, с другой — вроде бы должен продвигать интересы бизнеса. Вы для себя как решаете это противоречие?

— Уполномоченный обеспечивает гарантии государственной защиты прав и интересов предпринимателей. Так что по сути — это государственная должность. Но от состояния делового климата зависят и доходы бизнеса, и доходы бюджета, и социальное, и экономическое развитие Петербурга.

— Традиционно аппарат уполномоченного не слишком распространялся о проблемах, а если говорил, то уже постфактум о решенных кейсах. Как вы считаете, может ли пойти на пользу бизнесу общественный резонанс? Или проблемы бизнеса лучше решаются в тишине кабинетов?



— Летит самолет выполнять боевое задание. Ему сразу нужно кричать или после того, как в цель попадет? Надо научиться в каждом вопросе, системном или индивидуальном, до конкретики добраться, после этого можно его можно публиковать.



— Вы, как я знаю, принципиально пользуетесь кнопочным телефоном. Мессенджеры планируете завести, чтобы быть ближе к бизнесу?

— Я и с кнопочным телефоном могу делать что-то интересное. Почта у меня постоянно с собой (показывает на планшет), конечно, в рабочее время.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Справка



Валерий Калугин родился в 1960 году в городе Петербурге. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков и мени М. М. Расковой . С 1994 по 2002 год работал в городском комитете по земельным ресурсам. С 2003 по 2005 год — заместителем председателя этого комитета (КЗР). С 2006 по 2008 год он возглавлял петербургскую земельную кадастровую палату. С конца 2008 по апрель 2015 года Валерий Калугин руководил КЗР. Затем в течение почти четырех лет был гендиректором «Консалтинговой группы ВВК». С начала 2019 года до конца апреля 2020-го руководил комитетом имущественных отношений, потом занял пост замглавы администрации губернатора города.

