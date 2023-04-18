Бизнес-омбудсмен: Половина малых и средних предприятий Петербурга пострадали от санкций и снизили объемы производства

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса Петербурга в прошлом году отметили сокращение объемов производства. Об этом на заседании правительства 18 апреля сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов со ссылкой на проведенный соцопрос. При этом о росте производства сообщил
«Предприниматели, оценивая ситуацию в экономике, указывают на тревожные симптомы», — отметил он. По словам бизнес-омбудсмена, чаще всего респонденты обращали внимание на падение платежеспособного спроса, угрозы, связанные с санкционным давлением, и риски, возникающие в связи с введением частичной мобилизации.
От введения санкций пострадали более половины опрошенных предприятий. «В большей степени повлияли ограничения экспорта, импорта, отказ иностранных компаний от работы с российскими партнерами, ограничения в сфере транспортного сообщения, ограничения в финансовой сфере», — пояснил Абросимов.
В то же время доли предприятий с неустойчивой и катастрофической ситуацией снизились по сравнению с прошлым годом и составили
«Главный вывод — большинство предпринимателей смогли адаптироваться к изменившимся условиям», — резюмировал бизнес-омбудсмен.