Бизнес-омбудсмен: Половина малых и средних предприятий Петербурга пострадали от санкций и снизили объемы производства

Более половины предприятий малого и среднего бизнеса Петербурга в прошлом году отметили сокращение объемов производства. Об этом на заседании правительства 18 апреля сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов со ссылкой на проведенный соцопрос. При этом о росте производства сообщил 21 % респондентов.



«Предприниматели, оценивая ситуацию в экономике, указывают на тревожные симптомы», — отметил он. По словам бизнес-омбудсмена, чаще всего респонденты обращали внимание на падение платежеспособного спроса, угрозы, связанные с санкционным давлением, и риски, возникающие в связи с введением частичной мобилизации.