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    Бизнес-омбудсмен: Половина малых и средних предприятий Петербурга пострадали от санкций и снизили объемы производства

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    Более половины предприятий малого и среднего бизнеса Петербурга в прошлом году отметили сокращение объемов производства. Об этом на заседании правительства 18 апреля сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов со ссылкой на проведенный соцопрос. При этом о росте производства сообщил 21 % респондентов.

    «Предприниматели, оценивая ситуацию в экономике, указывают на тревожные симптомы», — отметил он. По словам бизнес-омбудсмена, чаще всего респонденты обращали внимание на падение платежеспособного спроса, угрозы, связанные с санкционным давлением, и риски, возникающие в связи с введением частичной мобилизации.

    От введения санкций пострадали более половины опрошенных предприятий. «В большей степени повлияли ограничения экспорта, импорта, отказ иностранных компаний от работы с российскими партнерами, ограничения в сфере транспортного сообщения, ограничения в финансовой сфере», — пояснил Абросимов.

    В то же время доли предприятий с неустойчивой и катастрофической ситуацией снизились по сравнению с прошлым годом и составили 20,0 % и 9,5 % соответственно (в 2021 году — 24,3 % и 10,3 % соответственно). Устойчивое финансовое положение отметили 21,7 % респондентов, относительно устойчивое — 46,4 % (в 2021 году — 20,0 % и 43,1 % соответственно).

    «Главный вывод — большинство предпринимателей смогли адаптироваться к изменившимся условиям», — резюмировал бизнес-омбудсмен.

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