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    Бастрыкин запросил доклад о ситуации с петербургским Домом со шпилем, где могут продать чердак

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    Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ситуации, сложившейся вокруг Дома со шпилем на Московском проспекте, 190. СК организовал доследственную проверку, сообщает 13 июня пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что жители дома выступают против продажи чердака в доме — памятнике неоклассицизма. После торгов надстройка и чердак могут перейти частному инвестору, коммерческая деятельность которого в этих помещениях, считают граждане, нарушит их права и интересы, а также повредит несущие конструкции.

    Об этой истории подробно рассказывала «Фонтанка». Жильцы дома считают, что Смольный неправомерно национализировал общедомовое имущество — а собрания собственников по этому поводу не было.

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