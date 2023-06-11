Соленость Черного моря упала почти в три раза

Черное море у берегов Одессы сильно опреснилось, а содержание железа превышает норму. Это грозит цветением опасных водорослей.

О результатах замеров 11 мая сообщает экологическая инспекция Украины. Пробы воды брали на трех пляжах вблизи Одессы. Степень солености упала в 2,7-2,9 раза относительно нормы. С содержанием железа разброс больше. В Новой Дофиновке оно выше стандартного в девять раз, на пляже Ланжерон в 5,2 раза, а в Большом Фонтане в 3,4 раза.

Опреснение моря приведет к цветению сине-зеленых водорослей - раньше подобное происходило из-за сильных ливней, но теперь масштаб значительно серьезней.