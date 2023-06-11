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    Соленость Черного моря упала почти в три раза

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    Черное море у берегов Одессы сильно опреснилось, а содержание железа превышает норму. Это грозит цветением опасных водорослей.

    О результатах замеров 11 мая сообщает экологическая инспекция Украины. Пробы воды брали на трех пляжах вблизи Одессы. Степень солености упала в 2,7-2,9 раза относительно нормы. С содержанием железа разброс больше. В Новой Дофиновке оно выше стандартного в девять раз, на пляже Ланжерон в 5,2 раза, а в Большом Фонтане в 3,4 раза.

    Опреснение моря приведет к цветению сине-зеленых водорослей - раньше подобное происходило из-за сильных ливней, но теперь масштаб значительно серьезней.

    Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня — тогда нерегулируемый поток воды оказался в населенных пунктах, расположенных южнее Каховки. На подконтрольных России территориях был введен режим ЧС, началась эвакуация мирного населения.
    Россия и Украина обвиняют друг друг в прорыве гидроэлектростанции. Российский Следственный комитет по факту подрыва плотины возбудил дело о теракте.

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