Показываем фото из квартиры дома в Воронеже, куда угодил беспилотник

47news нашел на месте происшествия хозяина квартиры, расположенной над той, что более всего пострадала от атаки БПЛА в Воронеже. Показываем его жилище изнутри — все в осколках, но мебель цела.



Как передает корреспондент 47news с места событий 9 июня, неподалеку от дома удалось найти хозяина квартиры на 4 этаже, расположенной прямо над той, в которую попал беспилотник. Жильца зовут Илья, он рассказал, что в момент удара в квартире находился его 4-летний сын с бабушкой.