    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    767мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur88.04

    Показываем фото из квартиры дома в Воронеже, куда угодил беспилотник

    12249
    21 комментарий

    47news нашел на месте происшествия хозяина квартиры, расположенной над той, что более всего пострадала от атаки БПЛА в Воронеже. Показываем его жилище изнутри — все в осколках, но мебель цела.

    Как передает корреспондент 47news с места событий 9 июня, неподалеку от дома удалось найти хозяина квартиры на 4 этаже, расположенной прямо над той, в которую попал беспилотник. Жильца зовут Илья, он рассказал, что в момент удара в квартире находился его 4-летний сын с бабушкой.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Просто шок. Беспилотник пробил окно лоджии под нами, а после еще и внутреннее окно. Начался пожар, они, не собрав вещей, ничего, просто в тапочках побежали на улицу» — рассказал Илья.

    47news

    Повреждения получили и дома в частном секторе рядом — повреждена кровля, во дворе нашли обломки. На месте найдены металлические шарики и цилиндрические куски металла.

    ПоделитьсяПоделиться

    Подробнее читайте в материале 47news.ru.

    Напомним, 9 июня БПЛА врезался в дом на улице Белинского в Центральном районе Воронежа. На месте работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадали три человека, их посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались, рассказал губернатор Александр Гусев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ13

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close