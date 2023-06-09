Показываем фото из квартиры дома в Воронеже, куда угодил беспилотник

47news нашел на месте происшествия хозяина квартиры, расположенной над той, что более всего пострадала от атаки БПЛА в Воронеже. Показываем его жилище изнутри — все в осколках, но мебель цела.
Как передает корреспондент 47news с места событий 9 июня, неподалеку от дома удалось найти хозяина квартиры на 4 этаже, расположенной прямо над той, в которую попал беспилотник. Жильца зовут Илья, он рассказал, что в момент удара в квартире находился его 4-летний сын с бабушкой.
«Просто шок. Беспилотник пробил окно лоджии под нами, а после еще и внутреннее окно. Начался пожар, они, не собрав вещей, ничего, просто в тапочках побежали на улицу» — рассказал Илья.
47news
Повреждения получили и дома в частном секторе рядом — повреждена кровля, во дворе нашли обломки. На месте найдены металлические шарики и цилиндрические куски металла.
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Напомним, 9 июня БПЛА врезался в дом на улице Белинского в Центральном районе Воронежа. На месте работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадали три человека, их посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались, рассказал губернатор Александр Гусев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.