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    Попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже стало уголовным делом о теракте

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    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после попадания беспилотника в многоэтажку на улице Белинского в Воронеже. Случившееся квалифицировали как террористический акт (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает СК 9 июня.

    По данным следствия, атаку с использованием снабженным взрывным устройством беспилотника совершили лица, действующие в интересах Украины.

    В результате попадания БПЛА в жилой дом были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного дома. Ранения получили три человека.

    На месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России.

    Что известно о падении беспилотника в Воронеже, читайте в материале «Фонтанки».

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