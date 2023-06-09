Попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже стало уголовным делом о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после попадания беспилотника в многоэтажку на улице Белинского в Воронеже. Случившееся квалифицировали как террористический акт (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает СК 9 июня.
По данным следствия, атаку с использованием снабженным взрывным устройством беспилотника совершили лица, действующие в интересах Украины.
В результате попадания БПЛА в жилой дом были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного дома. Ранения получили три человека.
На месте продолжают работу следователи и криминалисты СК России.
Что известно о падении беспилотника в Воронеже, читайте в материале «Фонтанки».