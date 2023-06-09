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    Падение беспилотника на жилой дом в Воронеже. Что известно на данный момент?

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    Украинский беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом в Воронеже на улице Белинского утром в пятницу, 9 июня. Три человека пострадали — их просекло осколками стекла. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    t.me/typicalvoronezh

    Что известно на данный момент о падении беспилотника в Воронеже?

    О падение БПЛА глава региона сообщил в 10:31. Вскоре губернатор прибыл на место происшествия. Выяснилось, что пострадали три человека. Медики оказали им помощь на месте, но от госпитализации горожане отказались.

    t.me/moeonline

    Гусев дал поручение по бытовой помощи жителям пострадавшего дома. «Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — рассказал глава региона.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
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    Помещение в доме, в который попал беспилотник, оказалось пустым — в момент инцидента в нем никого не было. Сейчас на месте работают эксперты. Они решают: требуется ли расселить дом или подъезд. «По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством», — уточнил Гусев.

    Также на месте работают сотрудники ФСБ, МЧС и других спецслужб.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС, рассказал, что Кремль в курсе попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже.

    «Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО», — сказал представитель Кремля.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

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