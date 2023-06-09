Падение беспилотника на жилой дом в Воронеже. Что известно на данный момент?

Украинский беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом в Воронеже на улице Белинского утром в пятницу, 9 июня. Три человека пострадали — их просекло осколками стекла. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

О падение БПЛА глава региона сообщил в 10:31. Вскоре губернатор прибыл на место происшествия. Выяснилось, что пострадали три человека. Медики оказали им помощь на месте, но от госпитализации горожане отказались.

Гусев дал поручение по бытовой помощи жителям пострадавшего дома. «Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — рассказал глава региона.

Помещение в доме, в который попал беспилотник, оказалось пустым — в момент инцидента в нем никого не было. Сейчас на месте работают эксперты. Они решают: требуется ли расселить дом или подъезд. «По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством», — уточнил Гусев.



Также на месте работают сотрудники ФСБ, МЧС и других спецслужб.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС, рассказал, что Кремль в курсе попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже.

