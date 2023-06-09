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    РИА Новости: Пять кладбищ оказались в зоне подтопления после разрушения Каховской ГЭС

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    Пять кладбищ и один скотомогильник оказались в зоне подтопления в результате разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    «В городе Алешки затоплены два кладбища, еще по одному — в населенных пунктах Солонцы, Крынка и Корсунка», — заявил агентству представитель служб.

    Сообщается также, что в зоне подтопления в районе Голой Пристани якобы оказался один скотомогильник.

    Разрушение Каховской ГЭС произошло ночью 6 июня, после чего нерегулируемый поток воды из Днепра хлынул вниз по течению, вызывая затопление в прибрежных населенных пунктах. На подконтрольных России территориях был введен режим ЧС, началась эвакуация мирного населения.

    Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

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