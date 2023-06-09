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    Режим ЧС введен в затопленном Владивостоке: разрушения на сотни миллионов рублей

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    Режим чрезвычайной ситуации введен во Владивостоке. За сутки в городе выпало больше месячной нормы осадков и есть серьезные разрушения, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков.

    «Во Владивостоке в результате обрушившегося циклона, который принёс значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации. Менее чем за 24 часа выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм», — написал Шестаков 9 июня в своём Telegram-канале.

    По его словам, по тем повреждениям, которые успели уже осмотреть, потребуется около 370 млн рублей.

    Как писала «Фонтанка» накануне, тайфун обрушился на город накануне, порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Видео с затопленных улиц Владивостока можно посмотреть здесь.

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