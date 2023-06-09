Режим ЧС введен в затопленном Владивостоке: разрушения на сотни миллионов рублей

Режим чрезвычайной ситуации введен во Владивостоке. За сутки в городе выпало больше месячной нормы осадков и есть серьезные разрушения, сообщил глава Владивостока Константин Шестаков.

«Во Владивостоке в результате обрушившегося циклона, который принёс значительные разрушения, введен режим чрезвычайной ситуации. Менее чем за 24 часа выпало 106 мм осадков при месячной норме в 104 мм», — написал Шестаков 9 июня в своём Telegram-канале.

По его словам, по тем повреждениям, которые успели уже осмотреть, потребуется около 370 млн рублей.