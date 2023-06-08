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    Владивосток уходит под воду: посмотрите кадры из центра шторма

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    Как сообщает 8 июня VL.RU, по информации администрации Владивостока, на 20:00 выпало около 73 мм осадков при месячной норме 104 мм. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду.

    Местами ушли под воду дороги, тротуары и кафе. Буквально через час после начала ливня город парализовали пробки. В некоторых домах отсутствует электроснабжение.

    Автор: Новости VL.ru

    Автор: Новости VL.ru

    Автор: youtube.com/Gnev_Zemli

    Как пишет Vladivostok1, сильный ветер снес контейнер фуры на легковушку, затопил Первомайский район и проспект 100-летия Владивостока — там утонула маршрутка, пассажиры выбирались из нее по пояс в воде. Во Владивостоке введён режим повышенной готовности.

    Глава Владивостока Константин Шестаков обратился к работодателям города с просьбой перевести сотрудников на удалёнку.

    «Обращаюсь к работодателям с просьбой по возможности перевести работников на удаленный режим работы. Ожидаем усиления дождя с 10 часов», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков в видеообращении.

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