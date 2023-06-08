Владивосток уходит под воду: посмотрите кадры из центра шторма

Как сообщает 8 июня VL.RU, по информации администрации Владивостока, на 20:00 выпало около 73 мм осадков при месячной норме 104 мм. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду.

Местами ушли под воду дороги, тротуары и кафе. Буквально через час после начала ливня город парализовали пробки. В некоторых домах отсутствует электроснабжение.

