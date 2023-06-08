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    «Пуля из легкого извлечена». Россиянина в Таиланде прооперировали после покушения

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    В Таиланде прооперировали гражданина РФ, на которого было совершено покушение. Об этом 8 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на слова российского генконсула в Пхукете Владимира Соснова.

    «Российского гражданина прооперировали, пуля из легкого извлечена», — рассказал Соснов.

    По его словам, генеральное консульство держит ситуацию под контролем и находится в контакте с полицией.

    Как писала «Фонтанка», покушение было совершено 7 июня в популярном районе ресторанов и развлечений Boat Avenue на Пхукете. 44-летний россиянин на автомобиле выезжал с парковки, и в него несколько раз выстрелил неизвестный мужчина, который был на мотоцикле и в шлеме. Россиянин получил три пули в грудь и одну в плечо. Позже полиция нашла куртку, обувь и перчатки, а также оружие стрелявшего — примерно в километре от места покушения. Пострадавший, по данным местных СМИ, — владелец крупного ресторана в Паттайе.

    «По информации полиции, данное преступление носит заказной характер и было совершено группой профессионалов», — цитировало Соснова РБК.

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