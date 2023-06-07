    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    765мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.46eur87.17

    СМИ: В Таиланде четыре раза стреляли в россиянина, он выжил

    506
    обсудить

    В Таиланде утром 7 июня стреляли в гражданина России. В результате нападения 44-летний мужчина получил четыре огнестрельных ранения, сообщает издание Thaiger.

    По данным СМИ, целью стрелка стал 44-летний Дмитрий Алейников. Он находился в своем автомобиле возле входа в популярный район ресторанов и развлечений Boat Avenue на Пхукете.

    По словам очевидцев, к машине подъехал другой иностранец на мотоцикле, спешился и четыре раза выстрелил в Алейникова из пистолета через лобовое стекло. После чего сел на мотоцикл и скрылся.

    Тайская полиция потом нашла куртку, обувь, очки и перчатки, выброшенные в лагуну, а также пистолет.

    Как сообщает Thaiger, Алейников получил три пули в грудь и одну в плечо, но с места покушения его увезли живым.

    В социальных сетях сообщается, что пострадавший является владельцем ресторана «Одесса» в Паттайе, уточняет издание.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТаиландПокушениеАлейников
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close