СМИ: В Таиланде четыре раза стреляли в россиянина, он выжил

В Таиланде утром 7 июня стреляли в гражданина России. В результате нападения 44-летний мужчина получил четыре огнестрельных ранения, сообщает издание Thaiger.



По данным СМИ, целью стрелка стал 44-летний Дмитрий Алейников. Он находился в своем автомобиле возле входа в популярный район ресторанов и развлечений Boat Avenue на Пхукете.



По словам очевидцев, к машине подъехал другой иностранец на мотоцикле, спешился и четыре раза выстрелил в Алейникова из пистолета через лобовое стекло. После чего сел на мотоцикл и скрылся.



Тайская полиция потом нашла куртку, обувь, очки и перчатки, выброшенные в лагуну, а также пистолет.

