В Петербурге «воскресили» ошибочно признанного мертвым мужчину, которого перепутали с сыном

Петербуржец, которого признали мертвым, перепутав со скончавшимся сыном, сумел восстановить права. В этом помогла прокуратура Петербурга, сообщает 7 июня пресс-служба ведомства.



Запись акта о смерти мужчины изменили. В прокуратуре утверждают, что теперь он сможет пользоваться всеми правами, в том числе на получение пенсии и медицинского обслуживания.

Мужчина получил статус инвалида второй группы еще перед Новым годом, но как «покойник» не мог, например, отправиться на реабилитацию в больницу и получить пенсию. Ошибка в свидетельстве о смерти появилась из-за старого паспорта — мужчина был в больнице, когда его сын умер, а когда тело увозили из квартиры, нашли старый документ отца.