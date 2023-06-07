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    В Петербурге «воскресили» ошибочно признанного мертвым мужчину, которого перепутали с сыном

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    3 комментария

    Петербуржец, которого признали мертвым, перепутав со скончавшимся сыном, сумел восстановить права. В этом помогла прокуратура Петербурга, сообщает 7 июня пресс-служба ведомства.

    Запись акта о смерти мужчины изменили. В прокуратуре утверждают, что теперь он сможет пользоваться всеми правами, в том числе на получение пенсии и медицинского обслуживания.

    Мужчина получил статус инвалида второй группы еще перед Новым годом, но как «покойник» не мог, например, отправиться на реабилитацию в больницу и получить пенсию. Ошибка в свидетельстве о смерти появилась из-за старого паспорта — мужчина был в больнице, когда его сын умер, а когда тело увозили из квартиры, нашли старый документ отца.

    Как 60-летний петербуржец пояснял «Фонтанке», сложности с опознанием возникли из-за того, что тело сына долго лежало в комнате на жаре.

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    Комментарии 3

    Гость07 Июн 2023 в 19:22
    еще 100 лет проживет
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