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    Жизнь после гроба. В Петербурге перепутали живого отца и мёртвого сына

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    11 комментариев

    Инвалид с помощью прокуратуры пытается доказать Петербургу, что он не покойник. Известие о собственной смерти настигло после выписки из больницы и похоронило возможность получить пенсию и медицинскую помощь.

    «Фонтанке» стали известны подробности «смерти» 60-летнего петербуржца, вернуть которого в мир живых пытается прокуратура Колпинского района. По бумагам он скончался ещё в прошлом году. Об этом свидетельствует запись от 5 августа местного отдела записи актов гражданского состояния комитета по делам ЗАГС.

    Сам «покойник» между тем ещё около двух недель находился на попечении врачей 33-й горбольницы, где проходил лечение с июня. В это время умер сын.

    Установить личность помог паспорт. Мужчин разделяют 20 лет и один день, несмотря на это, младшего похоронили как старшего.

    Живого «мёртвого» бюрократическая ошибка лишила возможности получать пенсию и медицинскую помощь, которая требуется инвалиду второй группы. По информации «Фонтанки», петербуржец не может самостоятельно ходить, но продуктами ему сейчас помогают.

    Без помощи его не оставила и прокуратура. Надзор провёл проверку, убедился в обстоятельствах и подготовил гражданский иск в суд в интересах мужчины.

    Сам он не теряет надежду на скорое воскрешение — своё и собственных прав. После в судебном порядке предстоит решить вопрос со статусом сына, который на бумагах продолжает жить после смерти.

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    Комментарии 11

    iliy22 Мая 2023 в 16:04
    Зачем этих бардачных бюрократов держат разогнать всех поганой метлой
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 15:14
    Был ли в СССР Исаев(Штирлиц) мёртвым ?
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 15:12
    203 880..?
    +0−0
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