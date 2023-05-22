Жизнь после гроба. В Петербурге перепутали живого отца и мёртвого сына

Инвалид с помощью прокуратуры пытается доказать Петербургу, что он не покойник. Известие о собственной смерти настигло после выписки из больницы и похоронило возможность получить пенсию и медицинскую помощь.



«Фонтанке» стали известны подробности «смерти» 60-летнего петербуржца, вернуть которого в мир живых пытается прокуратура Колпинского района. По бумагам он скончался ещё в прошлом году. Об этом свидетельствует запись от 5 августа местного отдела записи актов гражданского состояния комитета по делам ЗАГС.



Сам «покойник» между тем ещё около двух недель находился на попечении врачей 33-й горбольницы, где проходил лечение с июня. В это время умер сын.

