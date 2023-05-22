Жизнь после гроба. В Петербурге перепутали живого отца и мёртвого сына

Инвалид с помощью прокуратуры пытается доказать Петербургу, что он не покойник. Известие о собственной смерти настигло после выписки из больницы и похоронило возможность получить пенсию и медицинскую помощь.
«Фонтанке» стали известны подробности «смерти» 60-летнего петербуржца, вернуть которого в мир живых пытается прокуратура Колпинского района. По бумагам он скончался ещё в прошлом году. Об этом свидетельствует запись от 5 августа местного отдела записи актов гражданского состояния комитета по делам ЗАГС.
Сам «покойник» между тем ещё около двух недель находился на попечении врачей 33-й горбольницы, где проходил лечение с июня. В это время умер сын.
Установить личность помог паспорт. Мужчин разделяют 20 лет и один день, несмотря на это, младшего похоронили как старшего.
Живого «мёртвого» бюрократическая ошибка лишила возможности получать пенсию и медицинскую помощь, которая требуется инвалиду второй группы. По информации «Фонтанки», петербуржец не может самостоятельно ходить, но продуктами ему сейчас помогают.
Без помощи его не оставила и прокуратура. Надзор провёл проверку, убедился в обстоятельствах и подготовил гражданский иск в суд в интересах мужчины.
Сам он не теряет надежду на скорое воскрешение — своё и собственных прав. После в судебном порядке предстоит решить вопрос со статусом сына, который на бумагах продолжает жить после смерти.