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    «Такая вот история страшная». Петербуржец рассказал, как стал покойником при жизни

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    6 комментариев

    История об ошибке в свидетельстве о смерти началась со старого паспорта, найденного прошлым летом в квартире в Понтонном вместе с неопознанным телом. Об этом «Фонтанке» сообщил петербуржец, «воскресить» которого пытаются через суд.

    «Когда тело сына увозили из дома, я был в больнице. Стали искать документы — нашли мой древний паспорт, который я давным-давно поменял на новый», — рассказал он 22 мая.

    У сына были проблемы с печенью, в больницу обращаться не торопился. Он умер в 39 лет, отцу на тот момент исполнилось 59 лет. Фотографии в документах, конечно, оставляют желать лучшего, но за собственного родителя умершего приняли по иной причине.

    Со слов участкового петербуржец знает о сложностях с опознанием. Тело пролежало в комнате не один день, августовская жара сделала своё дело. «Такая вот история страшная», — говорит он, добавляя, что сам ни тела, ни заключения не видел.

    О своём новом статусе узнал не сразу. После выписки из больницы по назначению терапевта ещё успел получить положенное в сентябре лекарство. С реабилитацией после инсульта возникли трудности.

    «Меня хотели отправить на реабилитацию в город Пушкин на три недели, но позвонили из нашей поликлиники и сказали: «Вы числитесь умершим», — рассказывает петербуржец. — После наши колпинские соцработники начали этим заниматься, до этого сами не знали».

    Получить статус инвалида второй группы перед Новым годом всё же удалось, лекарства по рецепту, как говорит, — нет. Пенсию «покойнику» тоже не выдают.

    «Трудновато бывает с продуктами, средств к существованию нет пока. Порой помогают знакомые, местные соцработники — им спасибо большое», — делится мужчина. Сам он не ходит.

    Восстановить права помогает прокуратура района. В объединённой пресс-службе судов «Фонтанке» уточнили, что иск в интересах мужчины поступил в Колпинский райсуд 19 мая. Заседание назначено на 7 июня.

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    Комментарии 6

    Айлбибэк Асталавистович22 Мая 2023 в 20:16
    При замене паспорта по возрасту старый паспорт изымают и потом уничтожают. Не очень понимаю, почему он у человека остался на руках?
    +1−0
    Гость22 Мая 2023 в 19:18
    Остается посоветовать: не храните старые документы, ставшие недействительными. А то недействительные документы, по которым вы оформить кредит или юридические документы не сможете, пенсию получить тоже не сможете, а вот для свидетельства о смерти они могут волшебным образом стать действительными.

    Недавно из 122-й поликлиники пенсионеров "открепили" без из согласия, мама пришла плановое обследование проходить, номерок к специалисту взять, в карточке направления к специалистам - и вдруг ей говорят "вы не наша, больше не обслуживаетесь". И всё, микроинфаркт у пенсионерки. Такая вот у нас медицина, отца угробили намеренно, маму вышвырнули и других пенсионеров, поликлинике платные пациенты нужны.
    +2−0
    Гость22 Мая 2023 в 19:16
    Был бы призывником, то ситуацию исправили бы в одно мгновение.
    +2−1
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