«Такая вот история страшная». Петербуржец рассказал, как стал покойником при жизни

История об ошибке в свидетельстве о смерти началась со старого паспорта, найденного прошлым летом в квартире в Понтонном вместе с неопознанным телом. Об этом «Фонтанке» сообщил петербуржец, «воскресить» которого пытаются через суд.
«Когда тело сына увозили из дома, я был в больнице. Стали искать документы — нашли мой древний паспорт, который я давным-давно поменял на новый», — рассказал он 22 мая.
У сына были проблемы с печенью, в больницу обращаться не торопился. Он умер в 39 лет, отцу на тот момент исполнилось 59 лет. Фотографии в документах, конечно, оставляют желать лучшего, но за собственного родителя умершего приняли по иной причине.
Со слов участкового петербуржец знает о сложностях с опознанием. Тело пролежало в комнате не один день, августовская жара сделала своё дело. «Такая вот история страшная», — говорит он, добавляя, что сам ни тела, ни заключения не видел.
О своём новом статусе узнал не сразу. После выписки из больницы по назначению терапевта ещё успел получить положенное в сентябре лекарство. С реабилитацией после инсульта возникли трудности.
«Меня хотели отправить на реабилитацию в город Пушкин на три недели, но позвонили из нашей поликлиники и сказали: «Вы числитесь умершим», — рассказывает петербуржец. — После наши колпинские соцработники начали этим заниматься, до этого сами не знали».
Получить статус инвалида второй группы перед Новым годом всё же удалось, лекарства по рецепту, как говорит, — нет. Пенсию «покойнику» тоже не выдают.
«Трудновато бывает с продуктами, средств к существованию нет пока. Порой помогают знакомые, местные соцработники — им спасибо большое», — делится мужчина. Сам он не ходит.
Восстановить права помогает прокуратура района. В объединённой пресс-службе судов «Фонтанке» уточнили, что иск в интересах мужчины поступил в Колпинский райсуд 19 мая. Заседание назначено на 7 июня.