«Такая вот история страшная». Петербуржец рассказал, как стал покойником при жизни

История об ошибке в свидетельстве о смерти началась со старого паспорта, найденного прошлым летом в квартире в Понтонном вместе с неопознанным телом. Об этом «Фонтанке» сообщил петербуржец, «воскресить» которого пытаются через суд.



«Когда тело сына увозили из дома, я был в больнице. Стали искать документы — нашли мой древний паспорт, который я давным-давно поменял на новый», — рассказал он 22 мая.



У сына были проблемы с печенью, в больницу обращаться не торопился. Он умер в 39 лет, отцу на тот момент исполнилось 59 лет. Фотографии в документах, конечно, оставляют желать лучшего, но за собственного родителя умершего приняли по иной причине.

