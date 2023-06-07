Экспертиза одобрила проект приспособления дома Брюллова в Петербурге под креативное пространство

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила, что проект реставрации дома Брюллова на Васильевском острове не нарушает охранных требований. Напомним, объект взяла в аренду компания с названием «Я хочу быть твоей канарейкой».
Акт экспертизы опубликован на сайте КГИОП. Согласно ему, в проекте приспособление под офисное здание. Этажность здания — 4–5 этажей с мансардой. На 1-м этаже здания будет общепит (бар, буфет, кафетерий, закусочная, предприятие быстрого обслуживания), на остальных — офисные и вспомогательные помещения.
Внутренняя перепланировка будет, но процесс пойдет «с сохранением местоположения всех наружных и внутренних капительных стен, отметок коньков и карнизов крыш, с сохранением исторического облика лицевых и дворовых фасадов и интерьеров с ценной архитектурно-художественной отделкой». Вход сохранится и с Кадетской линии, и с Тучкова переулка. В процессе будут реставрированы фасады, балконы, входные группы, оконные заполнения, интерьеры.
Дом Брюллова на Кадетской, 21, арендовала компания «Я хочу быть твоей канарейкой» по программе «рубль за метр». Основателем ее является Александр Басалыгин — его же BS Art Development Group и будет реализовывать проект, который позиционируется как креативное пространство.