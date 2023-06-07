Экспертиза одобрила проект приспособления дома Брюллова в Петербурге под креативное пространство

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила, что проект реставрации дома Брюллова на Васильевском острове не нарушает охранных требований. Напомним, объект взяла в аренду компания с названием «Я хочу быть твоей канарейкой».



Акт экспертизы опубликован на сайте КГИОП. Согласно ему, в проекте приспособление под офисное здание. Этажность здания — 4–5 этажей с мансардой. На 1-м этаже здания будет общепит (бар, буфет, кафетерий, закусочная, предприятие быстрого обслуживания), на остальных — офисные и вспомогательные помещения.