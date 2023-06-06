    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    764мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.33eur87.03

    Арестованы двое предполагаемых зачинщиков драки на Приморском шоссе. Остальных отпустили

    1120
    2 комментария

    Приморский районный суд заключил под стражу двоих из четверых фигурантов уголовного дела о хулиганской драке. Для изоляции остальных не увидели достаточных доказательств.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 6 июня удовлетворены ходатайства следствия об аресте Уулу Азимбека и Уулу Каныбека. Оба возражали и просили любую меру за пределами СИЗО.

    В следственный изолятор их определили до 3 августа.

    Уулу Жакыпжана и Нурлонбека Арзикулова следователь видел там же. Прокурор не поддержал, указав, что причастность обоих к уголовному хулиганству не подтверждена представленными доказательствами. Суд с этим согласился и отказал в аресте.

    Все четверо остаются в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено.

    «Фонтанка» показывала, как рабочие в том числе с помощью касок выясняли отношения на Приморском шоссе поздним вечером 3 июня. Иностранные специалисты сцепились в очереди за едой. С полицией после этого объяснялись почти 400 человек.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close