Арестованы двое предполагаемых зачинщиков драки на Приморском шоссе. Остальных отпустили

Приморский районный суд заключил под стражу двоих из четверых фигурантов уголовного дела о хулиганской драке. Для изоляции остальных не увидели достаточных доказательств.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 6 июня удовлетворены ходатайства следствия об аресте Уулу Азимбека и Уулу Каныбека. Оба возражали и просили любую меру за пределами СИЗО.



В следственный изолятор их определили до 3 августа.



Уулу Жакыпжана и Нурлонбека Арзикулова следователь видел там же. Прокурор не поддержал, указав, что причастность обоих к уголовному хулиганству не подтверждена представленными доказательствами. Суд с этим согласился и отказал в аресте.

