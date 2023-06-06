Арестованы двое предполагаемых зачинщиков драки на Приморском шоссе. Остальных отпустили

Приморский районный суд заключил под стражу двоих из четверых фигурантов уголовного дела о хулиганской драке. Для изоляции остальных не увидели достаточных доказательств.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 6 июня удовлетворены ходатайства следствия об аресте Уулу Азимбека и Уулу Каныбека. Оба возражали и просили любую меру за пределами СИЗО.
В следственный изолятор их определили до 3 августа.
Уулу Жакыпжана и Нурлонбека Арзикулова следователь видел там же. Прокурор не поддержал, указав, что причастность обоих к уголовному хулиганству не подтверждена представленными доказательствами. Суд с этим согласился и отказал в аресте.
Все четверо остаются в статусе подозреваемых, обвинение им не предъявлено.
«Фонтанка» показывала, как рабочие в том числе с помощью касок выясняли отношения на Приморском шоссе поздним вечером 3 июня. Иностранные специалисты сцепились в очереди за едой. С полицией после этого объяснялись почти 400 человек.