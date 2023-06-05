Полиция нашла четверых зачинщиков массовой драки на Приморском шоссе. Всего же в отделы для проверки возили почти 400 человек

Полиция Петербурга после просмотра видео о драке на Приморском шоссе провела профилактический рейд и нашла четырех зачинщиков.



Всего в подразделения ГУ МВД привезли 380 иностранцев, стало известно «Фонтанке» 5 июня. Из них выявили четырех, предположительно, ответственных за начало побоища, все они граждане Киргизии в возрасте от 19 до 41 года: один монтажник, два механика и сантехник.



«Фонтанка» показывала конфликт на Приморском шоссе, который начался в столовой. Помимо кулаков, в ход пошли каски и инструмент. Однако за медпомощью официально обратился лишь один — 19-летний, с травмами головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

