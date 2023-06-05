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    Полиция нашла четверых зачинщиков массовой драки на Приморском шоссе. Всего же в отделы для проверки возили почти 400 человек

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    11 комментариев

    Полиция Петербурга после просмотра видео о драке на Приморском шоссе провела профилактический рейд и нашла четырех зачинщиков.

    Всего в подразделения ГУ МВД привезли 380 иностранцев, стало известно «Фонтанке» 5 июня. Из них выявили четырех, предположительно, ответственных за начало побоища, все они граждане Киргизии в возрасте от 19 до 41 года: один монтажник, два механика и сантехник.

    «Фонтанка» показывала конфликт на Приморском шоссе, который начался в столовой. Помимо кулаков, в ход пошли каски и инструмент. Однако за медпомощью официально обратился лишь один — 19-летний, с травмами головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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    Массовая дракаКонфликтЗадержаниеМиграционный рейд
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    Комментарии 11

    Эд Хэммет05 Июн 2023 в 10:22
    А какое дело полиции до того, как проводят свой досуг строители-гастарбайтеры? Может быть у них потасовка это такая народная забава. Потерпевших нет, заявлений в полицию никто не подавал. А те, кто мимо проезжал, оказались слишком впечатлительными.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 10:12
    "Резьба по дереву". Хорошечно!
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 10:03
    Обалдеть сколько добровольцев Россию защищать ! Молодцы понаехавших !
    +1−0
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