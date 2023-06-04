Рабочие на Приморском шоссе дрались за место в очереди в столовую. За слова про маму отвечали кулаком

После массовой драки на Приморском шоссе в Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 июня.
После многочисленных разговоров с иностранными рабочими полицейским все-таки удалось установить, что же распалило сотню мужчин. Конфликт начался в очереди в рабочей столовой: кто-то полез вперед, товарищи сделали замечание. От вежливости быстро перескочили на грубость. Зазвучало оскорбительное в сторону мамы, тут кроме как кулаком ответить было нельзя.
В отдел полиции увезли сотню человек. У них проверили миграционные документы. Никто из них не захотел написать заявление, так же как и в больницы не поступало пострадавших. Побоище попало на видео.
Обновление от 14:50:
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Причиной драки назвали «бытовую ссору». Личности зачинщиков конфликта устанавливаются, добавили в главке.