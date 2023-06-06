Расчленившему жену петербуржцу смягчили обвинение. Он освобождён в зале суда

Колпинский районный суд Петербурга признал виновным в гибели жены Сергея Петушкова, но волей гособвинителя из дела исчез умысел. Точную причину смерти по останкам, пару месяцев пролежавшим в лесу, оказалось невозможно установить.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 6 июня, обвинение Петушкову в процессе разбирательства смягчили с подачи прокурора. Дело об убийстве переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК).



Гособвинитель согласился, что во время вспыхнувшей в феврале ссоры мужчина супругу толкнул, а не ударил. Она налетела на стену, ударилась головой и умерла. Петушков настаивал на случайности ещё во время ареста. По его словам, он оттолкнул женщину, чтобы она не врывалась в комнату к сыну.

