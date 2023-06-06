Расчленившему жену петербуржцу смягчили обвинение. Он освобождён в зале суда

Колпинский районный суд Петербурга признал виновным в гибели жены Сергея Петушкова, но волей гособвинителя из дела исчез умысел. Точную причину смерти по останкам, пару месяцев пролежавшим в лесу, оказалось невозможно установить.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 6 июня, обвинение Петушкову в процессе разбирательства смягчили с подачи прокурора. Дело об убийстве переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК).
Гособвинитель согласился, что во время вспыхнувшей в феврале ссоры мужчина супругу толкнул, а не ударил. Она налетела на стену, ударилась головой и умерла. Петушков настаивал на случайности ещё во время ареста. По его словам, он оттолкнул женщину, чтобы она не врывалась в комнату к сыну.
Достоверно определить причину смерти не удалось. Мужчина вывез тело в Ленобласть, расчленил и закопал. Прокурор подчеркнул, что полноценного исследования трупа не было — только отдельных уже скелетированных частей, которые были обнаружены.
«Фонтанка» писала, что их нашли в мае прошлого года. До этого женщина числилась пропавшей. Муж объявил её в розыск в марте, заявив, что жена ушла из дома после размолвки и перестала выходить на связь.
Петушкова приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. С учетом более года в следственном изоляторе наказание считается отбытым.
«Освобождён из-под стражи в зале суда немедленно», — сообщили в пресс-службе суда.