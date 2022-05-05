Бывшего байкера отправили в камеру в Петербурге после того, как под Гатчиной нашли останки его жены

Два месяца житель Колпино искал жену, которая якобы ушла из дома и пропала. Её останки нашли в лесу под Гатчиной.



СК Петербурга накануне возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в Колпино два месяца искали женщину-повара. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая.

По предварительной информации, о пропаже 41-летней супруги в полицию заявил её 43-летний муж. Он только через две недели сообщил, что 22 февраля петербурженка якобы после ссоры ушла из дома и не вернулась. Женщину искали не только полицейские, но и волонтеры.