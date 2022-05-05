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    Бывшего байкера отправили в камеру в Петербурге после того, как под Гатчиной нашли останки его жены

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    8 комментариев

    Два месяца житель Колпино искал жену, которая якобы ушла из дома и пропала. Её останки нашли в лесу под Гатчиной.

    СК Петербурга накануне возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после того, как в Колпино два месяца искали женщину-повара. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 мая.

    По предварительной информации, о пропаже 41-летней супруги в полицию заявил её 43-летний муж. Он только через две недели сообщил, что 22 февраля петербурженка якобы после ссоры ушла из дома и не вернулась. Женщину искали не только полицейские, но и волонтеры.

    А силовики тем временем присматривались к безутешному супругу.

    Мужчину задержали 4 мая, а к утру он уже рассказал, где зарыл тело жены. Около двух ночи 5 мая её останки откопали в лесу в районе деревни Старое Колено в Гатчинском районе области.

    В своих соцсетях, ныне уже позаброшенных, еще несколько лет назад мужчина позиционировал себя как члена одного из байкерских клубов Петербурга, отца и немного ролевика.

    До предъявления обвинения его поместили в камеру временного содержания.

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    Комментарии (8)

    AlBerkut
    Да уж, до Кохал ему далеко...
    А ещё и ролевик-затейник😂😂
    sektor7
    Печально. Печально,что поплыл и раскололся. Молчал бы, не сидел за убийство.
    Труп тут прямая улика, связывающая подозреваемого со статусом обвиняемого в убийстве.
    Все остальное, что предъявили опера следователю-косвенные улики.
    chip1
    Мама, я байкера люблю, мама, я за байкера пойду...
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