«Оттолкнул, чтобы не врывалась к сыну». Петербуржец не признал себя убийцей жены, которую разложил по пакетам

Колпинский районный суд изолировал от общества обвиняемого в убийстве жены, тело которой после двух месяцев поисков нашли за пределами Петербурга. Сергей Петушков настаивает, что его супруга погибла случайно.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 6 мая Петушков арестован на два месяца. Под стражей ему предстоит оставаться как минимум до 3 июля. По версии следствия, в феврале он убил свою жену-повара, вывез тело на своей «ГАЗели» в Гатчинский район Ленобласти, топором отделил руки, ноги и голову от туловища, упаковал части в пакеты и бросил их в лесополосе.

