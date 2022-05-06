«Оттолкнул, чтобы не врывалась к сыну». Петербуржец не признал себя убийцей жены, которую разложил по пакетам

Колпинский районный суд изолировал от общества обвиняемого в убийстве жены, тело которой после двух месяцев поисков нашли за пределами Петербурга. Сергей Петушков настаивает, что его супруга погибла случайно.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 6 мая Петушков арестован на два месяца. Под стражей ему предстоит оставаться как минимум до 3 июля. По версии следствия, в феврале он убил свою жену-повара, вывез тело на своей «ГАЗели» в Гатчинский район Ленобласти, топором отделил руки, ноги и голову от туловища, упаковал части в пакеты и бросил их в лесополосе.
В СК уверены, что Петушков лишил жену жизни в разгар ссоры из-за бытовых проблем и собственных измен. Женщина, согласно материалам, получила один удар кулаком такой силы, что не удержалась на ногах, упала затылком на угол стены, в результате чего умерла.
Дело возбуждено по статье об убийстве, фигурант с такой квалификацией не согласен. Он утверждает, что произошедшее — случайность, да и удара не было — толчок. «Оттолкнул, чтобы не врывалась в комнату к сыну», — объяснил он на заседании.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Вину признал частично, дав изобличающие показания», — уточняют в пресс-службе суда.
«Фонтанка» писала, что 43-летнего жителя Колпино с байкерским прошлым задержали 4 мая. Двумя месяцами ранее он просил полицейских найти жену, которая якобы ушла из дома после ссоры и пропала. Побеседовав с мужем ещё раз, сотрудники добились от него признания того, что он вдовец и знает об этом. Он же показал, где искать тело.