«Мы пока туда войти не можем». Гладков — о ситуации в Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов возможности зайти в приграничное село Новая Таволжанка нет. Об этом он сообщил 5 июня, пишет РИА Новости.



«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось там, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал Гладков.



Он выразил надежду, что как только «ситуация изменится», власти смогут убедить людей покинуть населенный пункт.



Ситуация в Новой Таволжанке обострилась в последние дни. Сегодня в Минобороны сообщили, что 4 июня подразделения ВС РФ совместно с Пограничной службой ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. По данным ведомства, боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села, но были уничтожены.