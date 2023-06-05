«Мы пока туда войти не можем». Гладков — о ситуации в Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за обстрелов возможности зайти в приграничное село Новая Таволжанка нет. Об этом он сообщил 5 июня, пишет РИА Новости.
«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось там, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал Гладков.
Он выразил надежду, что как только «ситуация изменится», власти смогут убедить людей покинуть населенный пункт.
Ситуация в Новой Таволжанке обострилась в последние дни. Сегодня в Минобороны сообщили, что 4 июня подразделения ВС РФ совместно с Пограничной службой ФСБ сорвали попытку двух групп украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки. По данным ведомства, боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села, но были уничтожены.
Накануне около пяти вечера губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что в селе Новая Таволжанка идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. До этого к нему обратились вооруженные люди, которые представились бойцами «Русского добровольческого корпуса» (воюет на стороне Украины). Они заявили, что находятся «недалеко от Новой Таволжанки», и предложили губернатору вернуть находящихся у них пленных, но взамен тот должен прийти с ними на встречу в сельском храме. Гладков назначил им встречу у пункта пропуска «Шебекино». Позже в Минобороны РФ заявили, что украинские диверсанты пытались переправиться через реку в районе Новой Таволжанки, но были обнаружены. «По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — заявили в МО.