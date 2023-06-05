Перехватили. В Петербурге задержана «Шкода», которую искали после убийства директора строительной компании

Автомобиль, на котором могли скрыться причастные к убийству директора строительной компании в Приморском районе Петербурга, остановили в центре города.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГИБДД притормозили синюю «Шкоду Рапид» у Троицкого моста в половине третьего часа дня 5 июня.

Внутри находились мужчина и женщина. Их вместе с машиной увезли в УМВД по Приморскому району для дальнейшего разбирательства.

План «Перехват» ввели после убийства 47-летнего бизнесмена Виктора Алиева. Его расстреляли в упор на стройплощадке на Глухарской улице, 12, около девяти часов утра. Полицейским описали мужчину с пистолетом в рабочей одежде и оранжевой каске.



По одной из версий, убийство было заказным. Сотрудники управления уголовного розыска работают в трёх направлениях, в том числе выясняют возможные столкновения из-за денег, контрактов, несоблюдения обязательств. Погибший, по предварительной информации, возглавлял небольшую компанию, которая работает на субподряде на строительных площадках Петербурга.

