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    Перехватили. В Петербурге задержана «Шкода», которую искали после убийства директора строительной компании

    5 комментариев

    Автомобиль, на котором могли скрыться причастные к убийству директора строительной компании в Приморском районе Петербурга, остановили в центре города.

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    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники вневедомственной охраны совместно с нарядом ГИБДД притормозили синюю «Шкоду Рапид» у Троицкого моста в половине третьего часа дня 5 июня.

    Внутри находились мужчина и женщина. Их вместе с машиной увезли в УМВД по Приморскому району для дальнейшего разбирательства.

    План «Перехват» ввели после убийства 47-летнего бизнесмена Виктора Алиева. Его расстреляли в упор на стройплощадке на Глухарской улице, 12, около девяти часов утра. Полицейским описали мужчину с пистолетом в рабочей одежде и оранжевой каске.

    По одной из версий, убийство было заказным. Сотрудники управления уголовного розыска работают в трёх направлениях, в том числе выясняют возможные столкновения из-за денег, контрактов, несоблюдения обязательств. Погибший, по предварительной информации, возглавлял небольшую компанию, которая работает на субподряде на строительных площадках Петербурга.

    По данным «Фонтанки», синяя «Шкода» 2016 года выпуска, заинтересовавшая сотрудников, числится за 52-летним руководителем фирмы по сбору и обработке сточных вод.

    Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя городского ГСУ СК Олегу Бобкову доложить о ходе расследования и мерах, принятых для раскрытия преступления. «Следователями и криминалистами СК во взаимодействии с сотрудниками полиции выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также лица, причастного к его совершению», — сообщили в ведомстве.

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    Комментарии 5

    Гость05 Июн 2023 в 17:13
    Прекрасные новости.
    Розыск в деле🔥
    +0−0
    QWERTEP05 Июн 2023 в 17:12
    ну как бы это, ..ну...что тут скажешь? вощем молодцы ! задержали ! оперативно, мужчину и женщину, в центре города. на синем авто шкода, в строительной спецодежде, женщина в этот момент чистила оружие, наверное.
    +2−1
    Гость05 Июн 2023 в 17:07
    Классика жанра схватить первых встречных, кто рылом не вышел.
    +2−1
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