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    Петербурженка за полгода накопила 800 штрафов ГИБДД и рискует остаться без двух машин

    9 комментариев

    Петербургские приставы арестовали машину злостной неплательщицы штрафов за нарушения ПДД. А когда женщина приехала на втором автомобиле, арестовали еще и его.

    В Колпинском районном отделе управления судебных приставов было возбуждено 800 исполнительных производств о взыскании долга по штрафам ГИБДД с 56-летней петербурженки, сообщает 5 июня пресс-служба ГУФССП по Петербургу. Выяснилось, что автомобилистка систематически нарушала скоростной режим и не платила штрафы с конца 2022 года. Общая задолженность составила 180 тысяч рублей.

    Добровольно женщина долг не выплачивала. В итоге при содействии сотрудников ГИБДД приставы обнаружили один из ее автомобилей — Subaru Impreza 2007 года выпуска — на Софийской улице. Пока оформляли арест, на место приехала сама должница на второй своей машине — Subaru Forester. Приставы арестовали и кроссовер. Автомобилистке же разъяснили, что вернуть машины она сможет, если выплатит весь долг.

    Всего с начала 2023 года судебные приставы взыскали в Петербурге более 400 миллионов рублей штрафов ГИБДД.

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    Комментарии 9

    Гость05 Июн 2023 в 15:16
    Вот тетка бешеная.Может ей лучше на такси?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:13
    на пожизненное тянет. ну явно не способная водить авто.таких нужно лишать прав навсегда.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:07
    800 штрафов за полгода?
    +0−0
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