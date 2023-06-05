Петербурженка за полгода накопила 800 штрафов ГИБДД и рискует остаться без двух машин

Петербургские приставы арестовали машину злостной неплательщицы штрафов за нарушения ПДД. А когда женщина приехала на втором автомобиле, арестовали еще и его.
В Колпинском районном отделе управления судебных приставов было возбуждено 800 исполнительных производств о взыскании долга по штрафам ГИБДД с 56-летней петербурженки, сообщает 5 июня пресс-служба ГУФССП по Петербургу. Выяснилось, что автомобилистка систематически нарушала скоростной режим и не платила штрафы с конца 2022 года. Общая задолженность составила 180 тысяч рублей.
Добровольно женщина долг не выплачивала. В итоге при содействии сотрудников ГИБДД приставы обнаружили один из ее автомобилей — Subaru Impreza 2007 года выпуска — на Софийской улице. Пока оформляли арест, на место приехала сама должница на второй своей машине — Subaru Forester. Приставы арестовали и кроссовер. Автомобилистке же разъяснили, что вернуть машины она сможет, если выплатит весь долг.
Всего с начала 2023 года судебные приставы взыскали в Петербурге более 400 миллионов рублей штрафов ГИБДД.