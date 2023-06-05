Трасса М-3 «Украина» перекрыта, там упали беспилотники

Два беспилотных летательных аппарата упали на автодороге М-3 «Украина» (Москва — Калуга — Брянск — госграница с Украиной) утром 5 июня. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале.



Это, по его словам, произошло на 283-м километре (Думиничи) и на 299-м километре (Жиздра). Взрыва и пожара не было: детонации не произошло. Службы оцепили территорию, ведутся оперативно-технические мероприятия. Для автомобилистов организованы пути объезда.

ГК «Автодор» также сообщает о перекрытии. «Из-за ДТП нет движения на 299 км М-3 "Украина"», — говорится в сообщении и предлагаются три варианта объезда.

