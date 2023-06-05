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    Трасса М-3 «Украина» перекрыта, там упали беспилотники

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    1 комментарий

    Два беспилотных летательных аппарата упали на автодороге М-3 «Украина» (Москва — Калуга — Брянск — госграница с Украиной) утром 5 июня. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

    Это, по его словам, произошло на 283-м километре (Думиничи) и на 299-м километре (Жиздра). Взрыва и пожара не было: детонации не произошло. Службы оцепили территорию, ведутся оперативно-технические мероприятия. Для автомобилистов организованы пути объезда.

    ГК «Автодор» также сообщает о перекрытии. «Из-за ДТП нет движения на 299 км М-3 "Украина"», — говорится в сообщении и предлагаются три варианта объезда.

    Скриншот «Яндекс.Карты», предложенной ГК «Автодор»
    Скриншот «Яндекс.Карты», предложенной ГК «Автодор»
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    Поздно вечером 4 июня губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о посадке БПЛА в своём регионе и поблагодарил за службу пограничников и армейцев. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов»*», — написал он.

    Кроме того, напомним, сегодня ночью из-за взрывного устройства, сброшенного с БПЛА, в Белгородском районе загорелся один из энергетических объектов.

    * признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.

    Скриншот «Яндекс.Карты», предложенной ГК «Автодор»
    Скриншот «Яндекс.Карты», предложенной ГК «Автодор»

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    Комментарии 1

    Гость05 Июн 2023 в 07:33
    как стало интересно в стране рассейской жить...
    +0−0
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