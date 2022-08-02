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    ВС РФ признал полк «Азов»* террористической организацией

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    Верховный суд РФ признал украинский националистический полк «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность в России. Об этом 2 августа сообщает ТАСС.

    Свидетелями по делу выступили журналисты и общественные деятели, рассказавшие суду о преступлениях азовцев. Во время процесса показывались собранные ими интервью жителей Мариуполя и Волновахи.

    Так, участники организации, признанной террористической, подлежат уголовной ответственности. Создателям и руководителям грозит срок от 15 до 20 лет, а рядовым участникам — от 5 до 10 лет.

    Люди, добровольно прекратившие участие в организации до момента начала расследования, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

    * — организация запрещена на территории РФ

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