ВС РФ признал полк «Азов»* террористической организацией

Верховный суд РФ признал украинский националистический полк «Азов»* террористической организацией и запретил ее деятельность в России. Об этом 2 августа сообщает ТАСС.



Свидетелями по делу выступили журналисты и общественные деятели, рассказавшие суду о преступлениях азовцев. Во время процесса показывались собранные ими интервью жителей Мариуполя и Волновахи.



Так, участники организации, признанной террористической, подлежат уголовной ответственности. Создателям и руководителям грозит срок от 15 до 20 лет, а рядовым участникам — от 5 до 10 лет.

