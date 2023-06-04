«Президент круглые сутки на посту». В Кремле рассказали, что делал Путин в день атаки беспилотников на Москву

Президент РФ Владимир Путин постоянно получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов в день атаки беспилотников на Москву. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны», — сказал Песков. По его словам, потом президент дал «соответствующие приказы верховного главнокомандующего».



При этом Песков не стал раскрывать, будят ли Путина, если что-то происходит ночью или под утро, когда он спит. Однако подчеркнул, что президент такой страны, как Россия, «фактически круглые сутки на посту».

