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    «Президент круглые сутки на посту». В Кремле рассказали, что делал Путин в день атаки беспилотников на Москву

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    74 комментария

    Президент РФ Владимир Путин постоянно получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов в день атаки беспилотников на Москву. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это были постоянные доклады. Поскольку информация обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны», — сказал Песков. По его словам, потом президент дал «соответствующие приказы верховного главнокомандующего».

    При этом Песков не стал раскрывать, будят ли Путина, если что-то происходит ночью или под утро, когда он спит. Однако подчеркнул, что президент такой страны, как Россия, «фактически круглые сутки на посту».

    Утром 30 мая Москву атаковали 8 беспилотников. Как заявили в Минобороны РФ, 5 из них были сбиты, ещё 3 подавили, и они отклонились от намеченных целей. ЧП произошли на улице Атласова в Новой Москве, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Некоторых жильцов эвакуировали. Пострадали 2 человека, госпитализация им не потребовалась.

    Атаку прокомментировал президент России Владимир Путин. «Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть над чем работать», — сказал президент России.

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    Комментарии 74

    Гость04 Июн 2023 в 16:21
    Похожую помощь жителям Шебекино желает оказать Ксения Собчак. Она готосва арендовать несколько квартир в Белгороде или Москве.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 16:10
    неужели сутками на чемоданчике?
    +1−0
    Заливщик голосовых планок04 Июн 2023 в 16:05
    Трёхсменный Президент! Дай бог каждому!
    +0−0
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