«Коммерсантъ»: 24 миллиона долларов в биткоинах хотят конфисковать у бывшего сотрудника СК РФ

Завораживающие суммы фигурируют в уголовном деле, о котором 3 июня пишет «Коммерсантъ».



У бывшего сотрудника СК РФ Марата Тамбиева(уволен за нарушение присяги) хотят конфисковать 24 миллиона долларов в биткоинах. В рублях это 1,6 миллиарда.



По информации «Ъ», Тамбиева подозревают в том, что криптовалюту он получил 7 апреля прошлого года от членов хакерской группировки Infraud Organization за «неналожение ареста на их активы».



Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска московской квартиры Тамбиева. Среди прочего, по данным «Ъ», у него был ноутбук, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем нашли папку под названием «Пенсия». Там были коды доступа к биткоинам.

