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    «Коммерсантъ»: 24 миллиона долларов в биткоинах хотят конфисковать у бывшего сотрудника СК РФ

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    1 комментарий

    Завораживающие суммы фигурируют в уголовном деле, о котором 3 июня пишет «Коммерсантъ».

    У бывшего сотрудника СК РФ Марата Тамбиева(уволен за нарушение присяги) хотят конфисковать 24 миллиона долларов в биткоинах. В рублях это 1,6 миллиарда.

    По информации «Ъ», Тамбиева подозревают в том, что криптовалюту он получил 7 апреля прошлого года от членов хакерской группировки Infraud Organization за «неналожение ареста на их активы».

    Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска московской квартиры Тамбиева. Среди прочего, по данным «Ъ», у него был ноутбук, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем нашли папку под названием «Пенсия». Там были коды доступа к биткоинам.

    «Ъ» обращает внимание, что этот случай можно считать дважды замечательным. Во-первых, 24 миллиона долларов это пока рекорд в коррупционных делах. Во-вторых, сама процедура ареста и конфискации криптовалюты достаточно нова для российской Фемиды.

    Справка:
    Ранее рекордсменом в подобных делах считался экс-полковник ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко. Его задержали     в сентябре 2016 года, и затем конфисковали более 8 млрд наличными, 27 квартир и машиномест, 4 автомобиля и слиток золота. При этом Захарченко был признан виновным в получении взяток «всего лишь» на общую сумму 1,4 миллиарда рублей.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!03 Июн 2023 в 01:27
    это ж сколько у его начальника тогда?

    хе-хе.
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