Прокуратура требует изъять у экс-полковника Захарченко имущество на 50 млн рублей

В прокуратуре уточнили, что Захарченко коррупционным методом получал деньги, на которые он и его близкие купили две квартиры и два машиноместа в паркинге на проспекте Вернадского. Кроме того, на «грязные» деньги были приобретены ювелирные изделия и наручные часы. Заседание по иску назначено на 9 января.

Столичная прокуратура попросила Никулинский суд изъять в доход государства имущество бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко на 50 млн рублей. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В мае Пресненский районный суд Москвы назначил Захарченко наказание в виде 16 лет лишения свободы в ИК строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток.

Экс-полковника задержали в сентябре 2016 года, в следующем году у фигуранта конфисковали имущество на 9 млрд рублей: более 8 млрд наличными, 27 квартир и машиномест, 4 автомобиля и слиток золота. Захарченко пытается вернуть изъятые деньги.