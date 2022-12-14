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    Прокуратура требует изъять у экс-полковника Захарченко имущество на 50 млн рублей

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    Столичная прокуратура попросила Никулинский суд изъять в доход государства имущество бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко на 50 млн рублей. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

    В прокуратуре уточнили, что Захарченко коррупционным методом получал деньги, на которые он и его близкие купили две квартиры и два машиноместа в паркинге на проспекте Вернадского. Кроме того, на «грязные» деньги были приобретены ювелирные изделия и наручные часы. Заседание по иску назначено на 9 января.

    В мае Пресненский районный суд Москвы назначил Захарченко наказание в виде 16 лет лишения свободы в ИК строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взяток.

    Экс-полковника задержали в сентябре 2016 года, в следующем году у фигуранта конфисковали имущество на 9 млрд рублей: более 8 млрд наличными, 27 квартир и машиномест, 4 автомобиля и слиток золота. Захарченко пытается вернуть изъятые деньги.

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