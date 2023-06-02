Уголовное дело о смерти школьницы на уроке физкультуры в Петербурге прекращено за отсутствием события преступления

Невыявленное заболевание стало причиной смерти 14-летней школьницы на уроке в Выборгском районе. За неделю до гибели ей уже было плохо на физкультуре.



СК Петербурга прекратил уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели школьницы на уроке физкультуры, стало известно 2 июня «Фонтанке».



Основание стало то, что в ходе расследования было установлено «отсутствие события преступления» (статья 24, пункт 1 УПК РФ).



По предварительной информации, в ходе расследования выяснилось, что с 2016 года у девочки был диагноз, связанный с сердцем, который не являлся основанием для медотвода или отказа от физических нагрузок. О том, что все со временем стало еще серьезнее, выяснилось только после смерти школьницы.

