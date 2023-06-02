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    Уголовное дело о смерти школьницы на уроке физкультуры в Петербурге прекращено за отсутствием события преступления

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    8 комментариев

    Невыявленное заболевание стало причиной смерти 14-летней школьницы на уроке в Выборгском районе. За неделю до гибели ей уже было плохо на физкультуре.

    СК Петербурга прекратил уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели школьницы на уроке физкультуры, стало известно 2 июня «Фонтанке».

    Основание стало то, что в ходе расследования было установлено «отсутствие события преступления» (статья 24, пункт 1 УПК РФ).

    По предварительной информации, в ходе расследования выяснилось, что с 2016 года у девочки был диагноз, связанный с сердцем, который не являлся основанием для медотвода или отказа от физических нагрузок. О том, что все со временем стало еще серьезнее, выяснилось только после смерти школьницы.

    За 11 дней до трагедии девочка упала на уроке физкультуры, но сознание не теряла. Её отвели к медсестре, которая померила ей давление — оно оказалось низким. Идти домой школьница отказалась, и даже вернулась на урок. Но просидела до конца на скамейке.

    В ходе проверки, по данным «Фонтанки», фактов бездействия или ненадлежащего оказания первой медицинской помощи девочке в школе не установлено.

    Прекращение уголовного дела проверяют на законность в прокуратуре Выборгского района.

    14-летняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры во время бега «змейкой». Девочке была оказана первая помощь и педагогом, и школьным врачом, утверждают в администрации Выборгского района. Приехавшие работники скорой не смогли реанимировать пострадавшую и зафиксировали смерть. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Камера сняла на видео, что происходило в зале после того, как ребёнку стало плохо.

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    Смерть школьницыУрок физкультурыУголовное делоПрекращение уголовного дела
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    Комментарии 8

    Бородин А.В.02 Июн 2023 в 12:52
    А преподавателю думать головой устав школы запрещает?
    +0−1
    Гость02 Июн 2023 в 12:51
    остается один вопрос открытым - все дружно готовы обвинять школу - а что делали родители девочки с 2016 года, как она проходила специализированное обследование у кардиолога, который и должен был решать вопрос об ограничении физических нагрузок, а не школьный врач
    +0−0
    triton197702 Июн 2023 в 12:26
    В низких показателях давления тоже ничего "хорошего", то что называется "чревато последствиями".
    +0−0
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