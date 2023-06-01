В Петербурге вынесли приговор женщине, выбросившей новорожденную дочь в окно. Раскаяния суд не услышал

Куйбышевский райсуд огласил приговор Ксении Солдатовой, которую обвиняли в убийстве матерью новорожденного.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 июня, процесс проходил в закрытом режиме.



Ранее следствие сообщало, что трагедия произошла 20 ноября на улице Достоевского. 20-летняя женщина, которая не состояла на учете в консультации, родила в коммунальной квартире дочь. После чего, уверены в СК, вышла на балкон и выбросила ребенка вниз.



Это были не первые роды задержанной женщины. С сыном она тоже не жила вместе.

