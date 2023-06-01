    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    5 м/с, зап

    755мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.99eur86.5

    В Петербурге вынесли приговор женщине, выбросившей новорожденную дочь в окно. Раскаяния суд не услышал

    3314
    12 комментариев

    Куйбышевский райсуд огласил приговор Ксении Солдатовой, которую обвиняли в убийстве матерью новорожденного.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 1 июня, процесс проходил в закрытом режиме.

    Ранее следствие сообщало, что трагедия произошла 20 ноября на улице Достоевского. 20-летняя женщина, которая не состояла на учете в консультации, родила в коммунальной квартире дочь. После чего, уверены в СК, вышла на балкон и выбросила ребенка вниз.

    Это были не первые роды задержанной женщины. С сыном она тоже не жила вместе.

    В суде Солдатова вину признала, но не раскаялась.

    Её приговорили к лишению свободы на срок в 3 года, отбывать который она будет в колонии-поселении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоУбийство новорожденногоПриговорСуд
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    VKuser4918336201 Июн 2023 в 12:47
    она и еще родить может.
    +0−0
    alexpv01 Июн 2023 в 12:27
    Конечно с точки зрения общепринятой морали поступок порицаемый, но с точки зрения физиологической и если хотите, глубоко философской, то какого рожна посторонние люди и в том числе государство вдруг претендуют на кусочек тела, который развивался и стал результатом размнjжения этой самой матери. Ну не хочет она свой кусочек тела отдавать государству и обществу) Условности все это...
    +1−6
    26120222101 Июн 2023 в 12:24
    Всего 3 года за убийство?! Права детей должны начинаться с того, чтобы некоторые их не рожали.
    +4−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close