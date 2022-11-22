В Петербурге установили причину смерти новорожденной. В момент падения из окна она была жива

Следственный комитет задержал 20-летнюю петербурженку после того, как получил отчет экспертов о причинах гибели её новорожденной дочери.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 22 ноября, было установлено, что младенец скончался от травм, полученных при падении с большой высоты.



Ранее мать ребенка уверяла, что родила мертвую девочку и в шоке выбросила тело в окно с пятого этажа.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

