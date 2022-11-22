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    В Петербурге установили причину смерти новорожденной. В момент падения из окна она была жива

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    Следственный комитет задержал 20-летнюю петербурженку после того, как получил отчет экспертов о причинах гибели её новорожденной дочери.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 22 ноября, было установлено, что младенец скончался от травм, полученных при падении с большой высоты.

    Ранее мать ребенка уверяла, что родила мертвую девочку и в шоке выбросила тело в окно с пятого этажа.

    В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

    Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и ходатайстве об избрании меры пресечения в виде ареста.

    «Фонтанка» писала, что трагедия случилась утром 20 ноября. Женщина рожала дома и не состояла на учете по беременности в женской консультации.

    За год до этого петербурженка родила сына, но оставила его в роддоме, так как не знала, как с ним справиться.

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