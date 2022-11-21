Тайная беременность и домашние роды. В Петербурге возбудили дело об убийстве матерью новорожденного

В центре Петербурга ранним воскресным утром нашли тело только что родившейся девочки. Её мать истекала кровью несколькими этажами выше.
О трагедии во дворе дома 30 по улице Достоевского в полицию сообщили накануне около 8:15 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 ноября.
Следственно-оперативная группа нашла у дома тело новорожденной девочки с разбитой головой. Останки увезли в морг для установления причины смерти.
Мать ребенка находилась в одной из квартир дома. По предварительной информации, 20-летняя женщина сообщила, что у нее внезапно начались роды, ребенок родился мертвым. Она якобы после этого выкинула тело в окно.
Роженица на учете по беременности в женской консультации не состояла. Для осмотра и оказания медпомощи её отправили в Мариинскую больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».